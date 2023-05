Ser tratado como gado no aeroporto do Luxemburgo

Desde o Natal que não ia a Lisboa e agora tinha quatro dias para amenizar as saudades. Quando saí de casa rumo ao aeroporto, atrasado como sempre, eu não fui – eu deslizei. Aconteceu na última terça. Saí com sorriso na bagagem. Sabia que não ia tardar muito para abraçar a minha família e os meus amigos e a minha cidade. Amo-os todos profundamente. Ao cabo de cinco meses, ia poder finalmente cair-lhes nos braços.

É curioso como o coração estica. Sei hoje que amarei sempre Lisboa, mas aprendi a perceber que amo o Luxemburgo também. Mesmo que um dia decida sair daqui, tenho a consciência de que haverei sempre de voltar, porque este território tornou-se parte de mim. Nesta meia-leca de país, fiz amigos e criei hábitos que nunca hei de querer abandonar. Então, na última terça, eu não fui a casa. Eu fui visitar a minha terra e o meu chão.

Nos poucos anos que levo a viver aqui, e são menos de quatro, levei os meus melhores amigos luxemburgueses a Lisboa e trouxe os meus melhores amigos lisboetas ao Grão-Ducado. Tenho genuíno prazer que isso aconteça porque acredito profundamente nisto: viajar é a única coisa capaz de nos fazer gastar dinheiro mas, ao mesmo tempo, nos tornar mais ricos. De cada vez que passamos por um aeroporto, damos um passo pela humanidade.

Quando cheguei ao Findel, na terça passada, ia a pensar nisso. Que, em tempos de intolerância, a mudança de geografia é arma para erguer pontes. E acreditei nisso quando passei o controlo de documentos, e novamente quando me revistaram a bagagem. Filas ordenadas de gente aguardavam pacientemente a sua vez de passar. As pessoas tiravam os computadores das malas, os líquidos do saco de higiene, os cintos das calças. É chato, mas é ordenado e sabes o que fazer. Até aqui funcionava o civismo e pronto.

Depois os microfones anunciaram que o voo da Easyjet estava pronto para o embarque. Primeiro haveriam de entrar pessoas com necessidades especiais, depois os que tinham pago estatuto de prioridade, a seguir tudo o resto. Os passageiros tentavam organizar-se a si mesmos, com elevação. Verificados os bilhetes, desciam as escadas da porta 19 do Findel e desaguavam num pátio exterior onde nenhum ordenamento estava estabelecido.

Os passageiros tentaram fazer fila espontaneamente. Os funcionários do aeroporto apareceram aos gritos, como pastores de gado. Que as pessoas se apertassem e quebrassem qualquer ordem de chegada. Importante era caber mais gente. Uma mulher disse-me que tinha pago o embarque prioritário na companhia aérea porque tinha recebido diagnóstico de cancro e ia anunciar a tragédia à família. Foi uma das primeiras pessoas a passar pelo controlo final. Foi a última a entrar no avião. Estava sentada, como eu, na primeira fila. Mas teve de colocar a sua mala na fila 20, todas as outras bagageiras estavam ocupadas.

É isto que se passa todos os dias no aeroporto do Luxemburgo. Gente que chega civilizadamente e se tenta comportar de acordo com as melhores práticas vê-se confrontada com um teste de sobrevivência. Depois do processo de embarque, é a selva. Como eu, tanta gente que estava feliz quando chegou ao aeroporto entrou irritada no avião. A alegria é o princípio de qualquer viagem – mas a bandalheira que significa entrar hoje num avião no Findel é um atentado à felicidade humana. Organizem-se, por favor.