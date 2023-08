Sampaio Bruno e a cultura intelectual do Porto

Infelizmente, as universidades portuguesas, demasiado pequenas e ensimesmadas nas suas redes clientelares e simulacros de poderes hierárquicos, mostraram-se incapazes de o acolher com todos os seus vastos méritos e capacidades, Bruno Monteiro.

Não existe, pelo menos que eu saiba, uma explicação de conjunto acerca da força catalisadora do Porto nos finais do Liberalismo e passagem para a República. O sociólogo Bruno Monteiro seria o investigador mais habilitado para o fazer, conforme se pode verificar através da leitura da sua edição de um conjunto de dispersos de Manuel Laranjeira. Infelizmente, as universidades portuguesas, demasiado pequenas e ensimesmadas nas suas redes clientelares e simulacros de poderes hierárquicos, mostraram-se incapazes de o acolher com todos os seus vastos méritos e capacidades. Bruno Monteiro acabou por emigrar, assumindo um cargo de direcção numa organização internacional com largas responsabilidades na investigação social e política, com sede em Paris. E deixámos de ter quem nos pudesse ensinar acerca da cultura intelectual do Porto.

A revolta republicana, que ali teve lugar em 31 de Janeiro de 1891, constituiu um primeiro momento de afirmação pública e política dos intelectuais da capital nortenha, que eram sobretudo colaboradores de jornais. A luta contra a monarquia, com tudo o que ela representava, mormente a sua estreita aliança com os sectores eclesiásticos, ter-se-ia intensificado desde o Ultimato Britânico do ano anterior. O seu falhanço, pelo menos temporário, empurrou para o exílio, entre outros, os escritores Sampaio Bruno, João Chagas e Basílio Teles. Mas será impossível dissociar esse primeiro impulso político e intelectual de alguns processos, que vão para lá das conhecidas ligações ao Porto de Camilo, Eça, Antero e Oliveira Martins.



Tenho em mente, por um lado, a sociabilidade construída em torno do casal Carolina Michaëlis e Joaquim de Vasconcelos. O economista Rodrigues de Freitas fez referência à pujança desse círculo, do qual participou o médico Ricardo Jorge. A erudição e capacidade analítica da grande filóloga alemã, postas em evidência por Manuela Dellile, articulava-se com o rasgo e conhecimentos de história de arte do seu marido (amigo de Guerra Junqueiro e, ao que consta, seu companheiro na compra e venda de pintura antiga). Terá sido o lastro por eles criado que permitiu a D. Carolina – qual Virginia Woolf do Bloomsbury Group à portuguesa, mas cujas origens alemãs a levaram a enveredar pelos caminhos da filologia – vir a assumir uma posição de mediadora dos intelectuais portugueses. Foi o que sucedeu, num momento crítico, quando a mesma dirigiu a Lusitania – Revista de Estudos Portugueses, onde convergiram, a partir de 1924, colaboradores com orientações políticas muito diversas.



Outro processo a ter em conta, porventura menos estudado, foi o que conduziu à afirmação intelectual de muitas famílias, entre as quais se destacaram os Cortesão. A publicação, em 1930, de “Os Factores Democráticos na Formação de Portugal”, na História do Regimen Republicano de Luís Montalvor, assinala tanto um termo das experiências de teorização de ideias republicanas, como a base a partir da qual se geraram formas de oposição ao Estado Novo.



Mas existem muitos outros processos a ter em conta para compreender a referida força catalisadora do Porto em termos intelectuais e políticos. Refiro-me tanto à rede de sociabilidades intelectuais que se estendeu pelas cidades e quintas do Norte. É o que exemplificam os trabalhos de Alberto Sampaio, grande intelectual e vinhateiro, e a lendária biblioteca reunida por Rodrigo Veloso em Barcelos, cujo catálogo de leilão foi organizado pelo livreiro-alfarrabista José dos Santos – Escrínio bibliográfico da Biblioteca do Dr. Rodrigo Veloso (Porto, 1914-1916). Não se esqueça o quanto a Monarquia do Norte, em 1919, com o seu Reino da Traulitânia, dependeu das famílias, com as suas casas e quintas na área de influência do Porto e Douro acima. Sendo que esse mundo parece ter permanecido, pelo menos do ponto de vista das representações literárias, nas obras de Teixeira de Pascoaes e Agustina Bessa Luís.

José Pereira de Sampaio, mais conhecido como Sampaio Bruno (1857-1915) era filho de um maçon e dono de uma padaria no Porto. A sua obra, que assumiu contornos sobretudo ensaísticos, não anda esquecida. O problema está no modo de a ler e lhe dar sentido. Dos livros que publicou em vida, identifica-se uma preocupação que se manteve constante em pôr a questão da religião, em Portugal e nas sociedades modernas (Análise da Crença Cristã, 1874; A Ideia de Deus, 1902; O Encoberto, 1904; A Questão Religiosa, 1907). No final da sua vida, a sua extensa reflexão sobre as elites da sua cidade, no fundo sobre a cultura local em que trabalhou, talvez lhe tivesse servido de substituto às suas preocupações religiosas (Portuenses Ilustres, em três volumes, 1907-1912; O Porto Culto, 1912). O seu interesse em analisar o trabalho de outros intelectuais, tanto portugueses como estrangeiros, muito em particular brasileiros, constitui porventura o núcleo mais importante da sua obra publicada (A Geração Nova: os novelistas, 1886; Notas do Exílio. 1891-1893, 1893); O Brasil Mental. Esboço crítico, 1898; Os modernos publicistas portuguezes, 1906). Por último, há que considerar os seus livros com um sentido mais directamente político (Manifesto dos Emigrados da Revolução Republicana Portuguesa de 31 de Janeiro de 1891, 1891; Portugal e a Guerra das Nações, 1906; A Ditadura. Subsídios Morais para o seu Juízo Crítico, 1909).

Apesar das suas ideias republicanas, Sampaio Bruno foi nomeado director da Biblioteca Pública Municipal do Porto, em 1909, tendo-se ali mantido ao serviço até à morte. No exercício desse cargo, explorou e tirou partido da sua erudição, conforme ficou visível na sua criação da Colecção de Manuscriptos Inéditos adora dados à estampa (1910-1919) daquela biblioteca. Foi nesse âmbito que publicou um dos textos inéditos de maior relevância de inícios do século XVII, atribuído ao jurista Tomé Pinheiro da Veiga – a Fastigimia ou Fastigínia.

Quanto à sua recepção, há que registar uma primeira tentativa para arregimentar a sua obra e memória por parte de Álvaro Ribeiro. Como é sabido, este discípulo de Leonardo Coimbra, foi o teorizador da denominada filosofia portuguesa – uma corrente para iniciados que se comportam como membros de uma seita. Assim, da mesma forma que Ribeiro se serviu do Secretariado Nacional da Informação para publicar em 1947 uma antologia de Sampaio Bruno, António Braz Teixeira promoveu na Imprensa Nacional – Casa da Moeda a edição de cinco tomos de Dispersos (2008-2021) do mesmo autor. Mais uma edição das novelas de juventude com o título Os Três Frades - E outros textos de ficção (2007). Trata-se de um trabalho editorial de indiscutível mérito, pelos milhares de páginas recolhidas, mas não se esqueça que o seu propósito – ao lado da reedição dos trabalhos de Afonso Botelho, por parte de uma Imprensa Nacional posta ao serviço dos interesses de grupúsculos filiados na dita filosofia portuguesa – foi sempre o de arregimentar Sampaio Bruno para uma qualquer genealogia esotérica ou mística da portugalidade.

Os trabalhos volumosos de Afonso Rocha, alguns deles também publicados pela Imprensa Nacional, prolongam a mesma perspectiva. Sampaio Bruno é, então, identificado como “o mais importante místico gnóstico português dos tempos modernos”. A inspiração do célebre Rafael Monteiro, personagem encantador da minha infância, que vivia no Castelo de Sesimbra e negociava em antiguidades, é mais do que evidente nessa interpretação de Sampaio Bruno, que publicações recentes continuam a prolongar (A obra e o pensamento de Sampaio Bruno, eds. Celeste Natário, Jorge Cunha, Renato Epifânio, 2018).

No entanto, desde os trabalhos de 1957 a 1960 de Joel Serrão sobre o grande ensaísta, existe uma outra perspectiva mais racional, democrática e republicana da obra de Sampaiio Bruno. Encontram-se nesta linha, mais analítica e menos facciosa, três livros: Manuel Gama, O Pensamento de Sampaio Bruno (1994); Sara Marques Pereira, O pensamento pedagógico de Sampaio Bruno: a ideia de educação para a república (2007) e Paulo Samuel, Sampaio (Bruno) do idealismo republicano à crítica literária (2015).

Seria um erro interpretar Sampaio Bruno à luz da antinomia acabada de enunciar: de um lado estariam as leituras místicas e gnósticas, mais propriamente religiosas; do outro, o racionalismo laico, republicano e socialista de um autor que mostra conhecer tanto Marx como Feuerbach. Para interpretar o pensamento de Sampaio Bruno, não nos falta só um conhecimento mais aprofundado do contexto portuense em que viveu, precisamos também de dispor da competência necessária para reconstituir o seu gigantesco e voraz campo de leituras. Sendo que estas tanto se situavam ao nível do que era produzido pela Europa fora e Américas, Brasil incluído, como diziam respeito a uma enorme erudição documental que ele também possuía e que o tornaram numa figura lendária da Biblioteca Pública Municipal do Porto.

Há, ainda, que contar com o obstáculo constituído pelo estilo da sua prosa. Uma dificuldade que pode levar à desistência precoce por parte dos seus potenciais leitores. Mas, também, pode exercer uma força quase magnética e fascinante. O seu estilo, como notou Manuel Gama, afigura-se “arrevesado, retorcido, hermético, rebarbativo, afugentador, confuso, desordenado” (op. cit., p. 160). Desse ponto de vista, a sua obra, que é sobretudo de natureza ensaística, não corresponde à clareza, tão sistemática, do Antero de Quental de “As Causas da Decadência dos Povos Peninsulares”.

Mas será que, na comparação entre os dois autores – ao lado de Oliveira Martins e do mais inédito Jaime Batalha Reis, provavelmente, dos maiores ensaístas da cultura portuguesa de finais do século XIX e inícios do século XX, sem esquecer Moniz Barreto, Alberto Sampaio, Basílio Teles, Laranjeira, etc. – , a obra de Sampaio Bruno pode ser descartada?

Eduardo Lourenço, sempre em busca de consenso identitários, nunca afrontou a dita filosofia portuguesa, pois queria também o reconhecimento dos que nela comungavam. Talvez, por isso, se tenha limitado a expor, sem qualquer comentário, a ideia de Álvaro Ribeiro que reservava para Bruno um “lugar de relevo no mesmo pensamento do século XIX e a Antero um lugar problemático” (Lourenço, Obras completas, vol. VII, Gulbenkian, 2019, pp. 110-111). Acrescentaríamos, apenas, que talvez Ribeiro tivesse mesmo razão acerca da relevância de Sampaio Bruno, mas não pelas razões que o levaram a ele e mais tarde ao Rafael, lá do Castelo de Sesimbra, a enaltecê-lo na gnose e na mística.