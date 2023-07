O que querem as mulheres

Share this with email

São poucas as mulheres que nunca devem ter fingido ter tido prazer, pelo menos uma vez na vida. Mas a realidade está a mudar. E as mulheres pensam cada vez mais em si.

Uma sondagem publicada na edição francesa da revista Elle revela que as mulheres nunca foram tão livres e autónomas. Os números mostram, ainda, que a sexualidade está a ter cada vez menos importância na vida das francesas inquiridas.

Assim 37% das inquiridas consideram que a sua sexualidade não é importante, em 2023, contra 16% em 1996. Assim se, há cerca de vinte anos, 49% diziam ter relações sexuais uma vez por semana. Agora não são mais que 37%.

“A difusão do discurso do prazer feminino indica que as mulheres são cada vez mais exigentes e têm cada vez mais consciência dos limites das suas experiências sexuais. E a satisfação tende a aumentar com a idade e está ligada à experiência”, pode ler-se na revista Elle.

Este ano marca também a ascensão dos brinquedos sexuais e da masturbação, de acordo com o inquérito.

Assim 79% das inquiridas reconhecem recorrer à masturbação, quando em 1996 apenas 33% afirmavam fazê-lo. Assim como o número de francesas que recorre a objetos sexuais aumenta exponencialmente (42% atualmente, enquanto apenas 6% o faziam em 1996). Curioso é o facto das inquiridas de extrema esquerda confessarem usar objetos sexuais, enquanto apenas 44% das inquiridas da extrema direita o faziam. Depois 42% reconhecem a prática da sodomia atualmente, contra apenas 13% em 1996.

São também cada vez mais as francesas a reconhecer ter relações homossexuais (3% em 1996 e 12% atualmente). Cerca de metade destas mulheres dizem viver em casal e cerca de 36% não têm qualquer parceiro. Sobe também a percentagem de mulheres que dizem ter sido infiéis (32% atualmente, contra 24% em 2001).

Uma verdadeira revolução sexual está em curso e ainda bem.