O imbróglio do “rolamento de cus”

Ilustração de António Lopes in Castro Soromenho, “Árvore Sagrada”, Atlântico. Revista Luso-Brasileira, n.º 3 (Lisboa, Rio e Janeiro: S.N.I., A.N., 1943), pp. 150-154

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O imbróglio acerca do significado de um livro de poemas de António Pedro tem uma longa história. O Diário foi publicado em 1929, na cidade da Praia da ilha de Santiago, em Cabo Verde. O seu autor contava dezanove anos e tinha voltado à sua cidade natal, para uma curta estadia. Numa nota inicial, procurou definir do que tratava o seu livro. Mais tarde, no início de Apenas uma narrativa (1942), repetiu a mesma preocupação a propósito da definição de romance. Especificou, então, que o livro era composto por uma “espécie de confidências que bem se poderiam chamar poemas se tal não parecesse muita vaidade do autor”. Por vaidade em demasia ou falsa modéstia, o certo é que não se tratava de um livro de estreia, pois o seu autor já contava com algumas publicações de tendência modernista – Canções e outros poemas (1926-1929) , ed. José Rui Teixeira, Jorge Teixeira (Porto: Officium Lectionis, 2022).

Poucos anos volvidos, em 1936, num opúsculo dedicado à análise da poesia de António Pedro, o Diário foi objecto de uma menorização. O livro era, apenas, um “ensaio para a criação duma possível poesia de sensibilidade colonial”, acrescentando-se que os temas não tinham “ligação com os da sequência natural da poesia de António Pedro”. E, num juízo de valor bastante duro, dizia-se que a obra era “poeticamente inferior no conjunto” da produção poética do autor (Garcia Domingues, A Poesia de António Pedro (Ensaio de crítica literária), Lisboa: Edições Revelação, 1936, p. 26).

Sobre o autor dessa crítica pesam suspeitas de não ser mais de um “nom de plume” do próprio António Pedro, uma vez que as ideias ali expostas mantêm uma larga consonância com as do autor que toma por objecto. O poeta em causa é identificado como estando situado entre a “poesia super-realista” – que se aproveitava das mais diversas tendências, de Eugénio de Castro e Cesário ao grupo do Orpheu – e a escola surréaliste, em relação à qual não deixava de manifestar grandes diferenças, nomeadamente em relação “ao surréalisme de André Breton e Camille Bryen” (ibidem, pp. 13, 16). Tudo temas retomados por António Pedro, noutros escritos.

De facto, existiam inúmeras afinidades entre o crítico e o poeta em causa. José Domingos Garcia Domingues conhecera o amigo, talvez, na Faculdade de Letras de Lisboa e veio a afirmar-se como arabista – História luso-árabe: episódios e figuras meridionais (Lisboa: Pro-Domo, 1945). Autor de O pensamento alemão: ensaio sôbre o sentido da alma germânica e espírito da Nova Europa (Lisboa, 1942), as suas ligações aos círculos fascistas, integralistas e germanófilos são conhecidas (Luís Reis Torgal, “‘Germanófilos’… Visões da literatura e da cultura alemãs durante o Estado Novo e o nazismo”, Cultura – Revista de História e Teoria das Ideias, vol. 36 – As formas da História das Ideias (em homenagem a José Esteves Pereira) 2017, pp. 329-354.

Acrescente-se, ainda, que as Edições Revelação tiveram uma vida muito curta, tendo publicado, além do opúsculo sobre a poesia de Pedro, apenas dois outros livros, todos em 1936: Roda do tempo: crónicas de Dutra Faria e o Primeiro volume: canções e outros poemas, 1927-1935 de António Pedro, que não integrou os poemas de o Diário. Sublinhe-se, no livro de Dutra, o elogio de Garcia Domingues – além de elogios rasgados a Mussolini e a Hitler, “na nebulosidade e na grandeza dos seus sonhos wagnerianos”, bem como à superioridade do nacionalismo de António Sardinha, em relação a Maurice Barrés e Maurras (op. cit., pp. 18-21, 38, 81-82).

Na altura, António Pedro e Garcia Domingues ainda navegavam pelas mesmas águas políticas, nas quais o último e Dutra Faria se mantiveram até ao fim. António Pedro e Dutra estiveram à frente do jornal chamado Acção Nacional, publicado entre finais de Dezembro de 1931 e primeiros meses do ano seguinte. Foi neste jornal que Dutra escreveu: “somos anti-democratas, anti-liberais, anti-individualistas – tanto quanto somos anti-conservadores, anti-capitalistas, anti-burgueses” (n.º 1, 4-12-1931).

A divergência sucedeu com a Segunda Guerra, quando António Pedro cortou com o passado e se aproximou dos democratas do MUD. Já o amigo, colaborador do jornal católico Novidades, acabou por permanecer mais na órbita do irmão, Bento Garcia Domingues, inspector da Polícia Judicária, nomeado em 1970 adjunto do director, uma espécie de sub-diretor, da Censura (segundo informação de António Valdemar).

Quando, em 1960, Alfredo Margarido escreveu sobre o Diário de António Pedro, começou por argumentar que tinha em mãos uma obra que fora esquecida. Logo de seguida, assinalou que duas razões principais estiveram na origem de um tal esquecimento. A primeira deveu-se ao próprio autor, que mandara o Diário “para as malvas”, como também já procurámos demonstrar.

A segunda razão, talvez a mais importante, encontrava-se numa combinação entre o estilo artificial que percorria todo o livro, através do qual ficava a descoberto “um complexo de superioridade racial” por parte do autor, e o consequente desprezo que suscitara junto dos cabo-verdianos. Aos complexos de superioridade racial e à ideia de uma cultura exótica e sexualizada, subsumida pela morna ou pelo batuque, revelados no Diário, somava-se a incapacidade “de se aperceber dos valores mais autênticos com está em contacto”. Eram estas as causas do esquecimento a que a obra fora votada por parte dos escritores cabo-verdianos (Alfredo Margarido, “Reflexões sobre um livro de António Pedro” [1960], in Idem, Estudos sobre as Literaturas das Nações Africanas de Língua Portuguesa, Lisboa: Regra do Jogo, 1980, pp. 421-424).

Em 1988, numa revisão da sua primeira análise de o Diário, Margarido sugeriu uma leitura diferente. Antes de mais, só em parte seria possível manter a ideia de que o livro de António Pedro não tivera impacto em Cabo Verde, nos círculos de intelectuais conhecidos pela sua ligação à revista Claridade, cujo primeiro número saíra em 1936. Pelo contrário, o modernismo da capa e da paginação do Diário, feito a partir dos caracteres tipográficos que se encontravam disponíveis na Praia, acabou por influenciar tanto o Arquipélago de Jorge Barbosa, outro livro com capa de Jaime Figueiredo, publicado na mesma cidade em 1935, pela Editorial “Claridade”, como os três primeiros números da mesma revista Claridade (Margarido, “Les imaginaires multiples de António Pedro”, Arquivos do Centro Cultural Português, vol. XXV, 1988, p. 65).

Numa outra perspectiva, Margarido deixou cair a ideia de que o livro se caracterizava por uma incapacidade em perceber Cabo Verde e, de um modo geral, África. Em seu lugar, passou a insistir que o Diário dava conta de valores africanos, desde o crioulo aos estatutos sociais, sem esquecer o batuque ou os panos. Mais: argumentou que, numa época em que os intelectuais cabo-verdianos ainda pareciam hesitar acerca do seu estatuto – europeus nascidos em África ou africanos nascidos sob dominação colonial, criando ambos formas de uma mestiçagem generalizada – , António Pedro revelara a multiplicidade das marcas africanas da cultura cabo-verdiana. Fê-lo, sem com isso negar a inspiração nos movimentos poéticos da sua época – do simbolismo ao modernismo sem esquecer a Presença de José Régio (ibidem, pp. 12-13).

Entretanto, Manuel Ferreira chamara a atenção para o desenho modernista da capa de o Diário, da autoria de Jaime de Figueiredo. Mas insistiu, sobretudo, na ideia de que os poemas tinham sido “construídos na base de um conteúdo paisagístico e de uma ambiência humana de carácter cabo-verdiano”. Assim sendo, afigurava-se-lhe impossível que o livro “tivesse passado despercebido aos literatos cabo-verdianos, desde Pedro Cardoso a Manuel Lopes. A sua ideia era apresentada como uma hipótese, uma vez que não conseguira recolher uma única notícia publicada na imprensa à data da saída do livro. Talvez por isso, formulou uma segunda hipótese segundo a qual os mais velhos, a começar por José Lopes e Pedro Cardoso, formando uma espécie de velha-guarda literária cabo-verdiana, “cultivavam uma espécie de desdém por tudo o que fosse novidade”.

Dito isto, há alguns pontos em que Manuel Ferreira se aproximou da primeira interpretação de Margarido. Sobretudo quando se referiu ao livro como sendo de transição entre o que denominou “o naturalismo ou o cabo-verdianismo e o presente: o realismo ou a cabo-verdianidade”. Neste quadro, ganhava sentido a incapacidade de António Pedro “para interiorizar o real autêntico cabo-verdiano”, acabando por revelar, apenas: “percepção apenas exterior do drama cabo-verdiano; indícios de natureza racista; notações ‘folclóricas’ ou exóticas, a diminuir o estatuto ético do poeta” (Manuel Ferreira, “O fulgor e a esperança de uma nova idade”, in Claridade. Revista de arte e letras, 2.ª ed., Lisboa: A.L.A.C., 1986, p. XXII).

Num exercício bem esclarecedor, Ferreira comparou o modo como, em o Diário, António Pedro se limitou a ter uma visão de turista acerca da seca e falta de chuva, em Cabo Verde, em relação ao que sucedeu em Arquipélago de Jorge Barbosa, onde se retiravam as consequências da “voragem / da fome / levando vidas! / (...) e a tristeza das sementeiras perdidas...) / Ai o drama da chuva! (“Prefácio”, in No Reino de Caliban. Antologia panorâmica da poesia africana de expressão portuguesa, vol. I – Cabo Verde e Guiné Bissau (Lisboa: Seara Nova, 1975), pp. 74-75.

Um outro modo de diminuir a importância da passagem de António Pedro pela Praia, referido por Manuel Ferreira, consistiu em constatar que, afinal, os seus contactos ficaram reduzidos à relação que manteve com Jaime de Figueiredo. Foi por sua mão que, mais tarde, alguns dos desenhos de Figueiredo vieram a ser mostrados numa exposição de artes plásticas em Lisboa. Muito mais activo o que António Pedro, teria sido José Osório de Oliveira, que vivera na Praia em 1927, na sua qualidade de diretor dos Correios, tendo construído uma vasta rede de relações com Cabo Verde e os seus intelectuais.

Em 1932, José Osório tomou a iniciativa de editar em Portugal o livro de Eugénio Tavares, Mornas – cantigas crioulas. De uma forma geral, contribuiu para a divulgação da literatura e cultura cabo-verdianas, em publicações directamente ligadas ao Estado Novo – Descobrimento, O Mundo Português e Atlântico. De modo um tanto ou quanto exagerado, declarou que fora ele quem abriu a porta não só a Jorge Barbosa, como à autonomização de uma literatura cabo-verdiana (Manuel Ferreira, “O fulgor e a esperança de uma nova idade”, in op. cit., pp. XXIII-XXIV). A última reivindicação coincide, pelo menos, com o facto de Jorge Barbosa ter enviado uma versão dactilograda do seu livro intitulado Ambiente (Praia, 1941), para leitura e correcção, a José Osório e a Baltasar Lopes (BNP, L 70842 P).

As trocas entre António Pedro e Cabo Verde, a terra e as gentes, também se deram em ambos os sentidos. Por isso, importa saber o que reteve o poeta e artista plástico da terra onde nasceu e à qual voltou em 1929, 1939 e 1965. Bem como, na direcção oposta, como é que foi lembrada a sua passagem pelas Ilhas, para além do círculo restrito que envolvia a sua relação com Jaime de Figueiredo. Por exemplo, um dos problemas coloca pela “violência carnal” que caracteriza a sua pintura, no entender de José-Augusto França, é o de saber até que ponto ela corresponde à “influência de alguns motivos africanos” (França, António Pedro, Lisboa: Artis, 1970; Fernando Matos Oliveira, “Introdução”, in António Pedro, Antologia Poética, Braga, Coimbra: Angelus Novus, 1998, p. XVII).

Seria necessário saber mais acerca das relações entre José Osório – mais modernista, que permanecerá muito ligado a África e interessado pela escultura africana, tendo sido menos fascista do que o seu irmão João de Castro Osório – e António Pedro. Seria ainda necessário perceber como é que esse álbum intitulado Arte Indígena, organizado por Diogo Macedo e Luiz de Montalvor, com capa picassiana de Almada Negreiros, saído no ano da Exposição Colonial do Porto (1934), corresponde ao mesmo interesse dos simpatizantes dos regimes fascistas e autoritários pelas artes indígenas e primitivas.

Por duas vezes, no seu livro de crónicas, Dutra Faria fala da representação dos africanos pela imagem. Numa das vezes, refere-se à exposição de 73 quadros de Fausto Sampaio, dos quais 45 tinham sido pintados em S. Tomé e constituíam “a parte mais séria e curiosa da exposição”. Noutra passagem, menciona os aspectos mais folclóricos e pitorescos das varinas de Lisboa. A sua descrição tem evidentes preocupações cromáticas, a revela entusiasmo pela variedade de tipos: novas e bonitas, feias e velhas, desenvoltas e airosas. Mas a imagem mais pormenorizada de todas essas varinas vai para aquela que, tendo nascido em Angola ou na Guiné, sendo “negra como um tição” era, para ele, “símbolo vivo do Império!” E repetiu, depois de citar o pregão à pescadinha viva da costa que todas elas cantavam: “Símbolo vivo do Império – aquela varina negra como um tição” (Roda do Tempo, op. cit., pp. 97-98, 106-107).

Nos anos subsequentes à publicação de o Diário, António Pedro chamou a atenção para o valor de alguns poetas cabo-verdianos, tais como Eugénio Tavares e Pedro Barbosa. Sobre este último, escreveu um artigo no bem conservador Fradique: semanário literário, dirigido por Tomás Ribeiro Colaço (1935). Dedicou, em 1936, o poema “Tenho os sentidos calados” ao amigo Jaime de Figueiredo. Quem procurou sistematizar todos estes dados acerca do interesse de António Pedro por Cabo Verde e por África foi Fernando Matos Oliveira, que também revisitou as interpretações anteriores e o imbróglio interpretativo por elas formado.

No entanto, há um ponto, sugerido pelo último estudioso da obra de António Pedro, sobre o qual tenho algumas dúvidas. Para definir até que ponto o Diário corresponderia a um projecto surrealista, propôs Matos Oliveira que se utilizasse como critério da percepção de África tudo aquilo “que vai de bertoniano, mas sobretudo de europeu, até de ‘colonial’”, no dizer de Mário Cesariny numa palestra radiofónica. Para este, “por falta de ‘cartesianismo’ esta África não pensa, dança apenas”. Mais: por não pensar e “não ter idade para teorizar prefere entregar as letras da escrita ao ofício da gravação sonora”. Donde o ritmo musical de alguns dos poemas, conseguido através do recurso ao verso curto, apenas complementado com “o suplemento da imagem”. Donde, também, a omnipresença do sexo, já aflorada por Margarido, quer “no rolamento de cus”, quer na “Bebedeira bamba / duma cópula carnal” (Fernando Matos Oliveira, “Introdução”, in op. cit., pp. XVII-XXI). Ou, ainda, considerando simplesmente a morna como uma “cantiga sexual” – “Um semi-cvilizado / lasso / balanço / embalado / sobre o ventre dum fetiche” (Diário, VII)

Na sua tese de doutoramento, a investigadora Claudia Cuadra, interpretou o Diário no mesmo sentido. Transcrevo o seu próprio resumo: “é um livro sensual como objeto e também a nível de conteúdo: cheio de lutas, prazeres e saudades da terra. Uma visão de Cabo Verde a partir da perspectiva de um homem europeu que deseja o contacto com o lugar, os ‘outros’ e as suas tradições” (António Pedro und sein künstlerisches Schaffen: Poesie Intermedialität und Schöpfertum, Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2016, pp. 104-110).

Se existe uma convergência na interpretação do Diário por parte de Matos Oliveira e Claudia Cuadra, a tentativa do primeiro destinada a submeter o mesmo livro de poemas a uma suposta leitura de África pelo movimento surrealista suscita algumas reservas. Por um lado, porque, segundo Maria José Marinho – inspirada, aliás, em informações que já constavam do livro de Garcia Domingues – , só a partir de meados da década de 1930, depois da estadia de António Pedro em Paris, se começam a notar as marcas do surrealismo na sua poesia e no conjunto da sua produção literária. Para fundamentar o seu argumento, Marinho publicou uma série de romances incompletos, anteriores a essa obra decisiva da autoria de António Pedro, intitulada Apenas uma Narrativa (1942) (Maria José Marinho, O Surrealismo em Portugal, Lisboa: Imprensa Nacional – Casada Moeda, 1987, p. 188). Os investigadores do surrealismo e de António Pedro que posteriores lhe seguiram a mesma periodização, sendo por isso muito discutível ler o Diário de 1929 à luz do programa surrealista.

Por outro lado, no estado actual da investigação sobre os diferentes momentos do surrealismo, é difícil argumentar que a imagem não cartesiana de África e dos africanos, projectada por Cesariny, seria a mais representativa daquele movimento. Pelo contrário, são vários os indícios que levam a associar o surrealismo a um movimento capaz de ultrapassar as perspectivas mais eurocêntricas, fundadas numa consciência profunda das diferenças e da especificidade autónoma das culturas locais. Sem querer forçar o sentido de um dos poemas do Diário, repare-se que também António Pedro escreveu, a respeito de Cabo Verde: “Os brancos daqui / são mais modestos que os pretos: / os pretos chamam-se pretos, / os brancos chamam-lhe gente daqui..., / e aqui... / há brancos e pretos.../”, Diário (Praia, 1929), ed. fac-similada, org. Manuel Brito-Semedo (Praia: Livraria Pedro Cardoso, 2019), p. 43.