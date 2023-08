Há os luxemburgueses de primeira e os de segunda

A constituição diz que todos os cidadãos luxemburgueses têm o direito de votar. Mas as autoridades não estão a garantir as condições para que todos os que vivem no estrangeiro o possam fazer nestas legislativas.

Vive no Paraná Brasil. Tem nacionalidade luxemburguesa e por isso direito a votar nas eleições legislativas do Luxemburgo, que se realizam no próximo dia 8 de outubro. Enviou a documentação necessária para pedir o voto por correspondência para o Bierger Center na cidade do Luxemburgo.

Na volta do correio recebeu uma carta das autoridades dizendo que para “validar o seu pedido de voto por correspondência terá que nos enviar uma cópia do seu cartão de identidade ou passaporte luxemburguês válido”.

Este professor universitário não se contentou com a resposta e replicou dizendo que tinha enviado toda a documentação exigida por lei: uma cópia da declaração de cidadania e o passaporte de identificação brasileiro.

A comuna do Luxemburgo replicou que “conforme precisão do ministério do Estado apenas os cartões de identificação ou passaportes luxemburgueses podem ser aceites como prova de identidade do requerente no seu pedido de voto por correspondência”.

Uma exigência que vai para além da exigência da lei que refere a necessidade de apresentação do documento de identificação, sem especificar de que nacionalidade.

Centenas de luxemburgueses, que vivem no Brasil, que obtiveram cidadania por descenderem de luxemburgueses que emigraram para o Brasil no séc. XIX estão a receber estas cartas.

Na prática esta exigência vai fazer com que metade dos luxemburgueses que habitam no Brasil não possa votar. Porquê? Porque muitos deles ainda não receberam a documentação de identificação luxemburguesa.

A embaixada do Luxemburgo em Brasília está a demorar, em média, nove meses para facultar esta documentação. Ou seja os serviços do Estado luxemburguês não estão a garantir as condições para que os seus cidadãos possa votar.

Uma situação que se torna ainda mais ridícula quando o próprio primeiro-ministro do país, Xavier Bettel, colocou um vídeo nas redes sociais a apelar ao voto por correspondência alegando que pode pedir este direito de voto “sem qualquer problema”. Pois…É só cliquar na seta para ouvir a mensagem em português.

Por um lado apela-se ao voto. Por outro impedem-se milhares de cidadãos luxemburgueses, residentes no estrangeiro, de votar. Um paradoxo que coloca em causa um dos direitos fundamentais da cidadania: o direito de votar!