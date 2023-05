Cuidar dos outros. E cuidar de nós para cuidarmos dos outros

Emergência médica na família. Como habitualmente, entramos em piloto automático para fazer o que for preciso. Mas, por vezes, o que é preciso é parar. Descansar. Desligar do modo “cuidar” para tratarmos de nós.

"Bom, gosto muito de vocês, mas a minha reserva de energia está no limite".

Rimos um pouco, despedimo-nos e desligámos os telemóveis. A chamada vídeo que juntava quatro pessoas a partir de Oeiras, Amadora e Vila Nova de Gaia terminou ali. Ainda troquei mais dois dedos de conversa com a minha mãe, mas saí rapidamente. Precisava de dormir. Ela também. As minhas irmãs também.

Já passava das onze e meia da noite de um dia que tinha começado há muitas horas. Comprido, como o anterior. E o outro antes. E o outro. Andávamos naquilo há quase duas semanas, com viagens ao hospital, horas de visitas, conversas com médicos, terapeutas e pessoas que conhecemos que podem conhecer alguém: nestas coisas ativamos todos os contactos. E chamadas entre nós para dar conta das novidades e fazer pontos de situação. E correrias constantes nas nossas vidas com tudo o que não podia parar.

O nosso pai teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Foi há um mês. Há exatamente um mês. De um momento para o outro, tudo mudou. O sangue que devia circular não circulou. A zona do cérebro que devia ser irrigada, não foi irrigada. As células que deviam ser estimuladas, não foram estimuladas. E, cá fora, no corpo daquele homem de 92 anos, tudo se alterou: o discurso, o rosto, o movimento, a força, a coordenação.

A nossa perceção do que se estava a passar foi imediata – a mãe, reformada mas com quarenta anos de enfermagem sobre as pernas, no pensamento e na forma de agir, percebeu logo o que estava a acontecer. E reagiu de forma rápida. A chamada para o 112 foi rápida. A ambulância foi rápida. A avaliação prévia foi rápida. A deslocação para o hospital foi rápida. Os primeiros exames no hospital foram rápidos. O diagnóstico foi rápido: AVC isquémico. Só o nosso pai é que ficou mais lento.

A nossa reação também foi rápida. Supersónica. Já passámos por outros sustos antes e entramos facilmente em piloto automático e passamos tudo o que não é essencial para segundo plano. Não temos um guião, não seguimos um algoritmo, não percorremos um fluxograma de crise, mas somos velozes a reagir, sem nos apercebermos bem de como o fazemos. Dividimos tarefas, ajustamos horários, conciliamos as nossas vidas com as vidas de quem temos de apoiar, entre os pais, os filhos e os netos.

Cada um executa uma função – ou várias –, de acordo com a disponibilidade, o jeito para a coisa e a rede de conhecimentos que tem. Tu falas com o Dr. Francisco, eu falo com a empresa de cuidadores, a mãe informa-se sobre a rede de cuidados continuados, um liga para a assistente social, outro tenta saber o preço da fisioterapia ao domicílio e ainda há quem trate de hospitais preparados para reabilitação. E alguém há-de dar um salto à loja onde se vendem cadeiras articuladas.

Colocamos a máquina de cuidar a mexer.

E depois... depois pausamos. Alternadamente, vamos desligando e tentando concentrar-nos por um dia ou dois em tudo o que não seja saúde e médicos e medicamentos e consultas. Não somos tão bons a salvar-nos a nós próprios e à nossa saúde mental como somos a salvar os outros, mas sabemos bem, todos nós, que isso é essencial. E estamos cada vez melhor nisso.

Quando a nossa mãe teve covid-19, há dois anos e meio, e precisou de apoio no meio de uma crise de emergência sanitária – e depois quando foi internada e foi o nosso pai a precisar de apoio em casa – aperfeiçoámos isto. Também dividimos tarefas e depois tentámos dividir descanso. E aprendemos rapidamente que quanto maior fosse o tempo de cuidado e de concentração no apoio aos nossos pais, maior seria o tempo de repouso e de apoio aos nossos filhos e concentração no nosso trabalho.

Sabemos hoje que para estarmos funcionais e tomarmos as melhores decisões, temos de poupar energia e reservar alguma para manter o sistema a funcionar sem entrar em overload.

E assim chegamos aqui. Ao AVC do pai. Sabemos hoje que para estarmos funcionais e tomarmos as melhores decisões, temos de poupar energia e reservar alguma para manter o sistema a funcionar sem entrar em overload. Aprendemos que devemos aceitar ajuda quando no-la oferecem e aprendemos que devemos pedir ajuda quando precisamos.

Aprendemos que o que está mau pode ficar sempre pior e por isso necessitamos de uma rede de cuidadores para cuidar de nós quando temos de chorar, ou temos de dormir, ou temos de nos concentrar a trabalhar, ou temos de ir às compras. Para mantermos o barco à tona e a navegar, é essencial ter uma tripulação de familiares e amigos a quem possamos recorrer para o mimo. Ou para nos fazer rir. Ou para ficar com os filhos pequenos.

Precisamos de bons colegas que nos segurem as pontas nas tarefas do dia a dia ou de bons chefes que compreendam que temos de tirar férias não previstas ou temos de trabalhar a partir de casa ou do hospital. Precisamos de um comando de televisão para fazer zapping em programas parvos que nada acrescentam mas ajudam a esvaziar a cabeça de preocupações. Precisamos de um psicólogo com quem falar e/ou de um psiquiatra que escolha o melhor ansiolítico para nós e precisamos de alguém que nos puxe para fazermos exercício físico e ativar hormonas e neurotransmissores que nos acalmarão.

Claro que aguentamos. Pelos nossos, aguentamos sempre. Mas se não conseguirmos parar de vez em quando e reconhecer que não estamos a ser bons para nós e dessa forma não seremos bons para os outros, então caminhamos rapidamente para deixar de estar lá para eles.

Para ajudar, temos de deixar que nos ajudem. E, por vezes, tantas vezes, temos de parar.

Ou, como dizia a minha irmã naquela reunião familiar, temos de perceber quando a nossa reserva de energia está no limite, por muito que gostemos dos outros. Porque assim seremos muito melhor a ajudá-los. A tratar deles e a tratar de nós.