Como escapei a uma fraude no Facebook

Não sei se costumam comprar ou vender coisas no Facebook. Confesso que gosto de o fazer. Aqui no Luxemburgo há inúmeros grupos em que se pode inscrever. Ate agora sempre correu bem. Esteja a comprar ou a vender. Correu bem até agora.

Recentemente decidi trazer para o Luxemburgo os meus 500 quilos de livros que estavam depositados num armazém em Portugal, há quase quatro anos. As saudades de os folhear foram mais fortes. O que significa que tive que arranjar espaço na minha sala para colocar estantes e mais estantes para os arrumar. O que significou ver-me livre de alguma mobília. Uma das coisas que coloquei à venda foi uma mesa extensível do IKEA, em boas condições, a um terço do preço de venda na loja. Coloquei o anúncio cerca das 22h00 em três plataformas. Cinco minutos depois recebi uma proposta de compra. O comprador dizia-se handicapé e por isso teria que recorrer a um serviço de entregas de uma empresa conhecida para ir buscar a mesa. Em troca dar-me-iam o dinheiro que pedia pela mesa. Perguntou s estava de acordo com o procedimento. Disse que sim porque tudo me pareceu normal. A coisa começou a parecer-me mais complicado quando, para além da minha morada, pediu-me o meu email e telemóvel para que a empresa me pudesse contactar para agendar a retirada da mesa. Enviei os meus dados. Meia hora depois tinha uma email na minha caixa de correia com um link onde devia preencher os meus dados bancários para que pudessem proceder à transferência imediata do valor da mesa. A explicação é que tinham acabado com a política de entrega de valores em dinheiro e que agora só procediam aos pagamentos por transferência bancária. A minha primeira reação, quase sem pensar, foi clicar no link. Mas depois parei para pensar e comecei a achar todo este procedimento muito estranho.

Meia hora depois recebo um telefonema de um suposto funcionário da empresa, pedindo-me para preencher os meus dados para que pudessem proceder à transferência e agendamento da recolha da mesa. Felizmente esteva fora de casa e, por isso, longe do computador e disse que o faria mal chegasse a casa. Mas as solicitações não pararam. Por Facebook recebi uma mensagem do suposto comprador dizendo que já tinha feito a transferência para a empresa e que eu devia preencher os dados que me solicitavam por email. Duas horas depois recebo novo telefonema da suposta empresa insistindo para que preenchesse os dados para que pudessem transferir o dinheiro. Nesse telefone ma manifestei o meu receio de estar a ser vítima de phishing. Sossegou-me dizendo que não que eram uma empresa legitima e que só queriam fazer o seu serviço. Umas horas depois ainda cheguei a receber um terceiro telefonema. Mas neste ponto já tinha consultado o site oficial da empresa onde se podia ler que os funcionários nunca solicitavam qualquer dado bancário por email.

Nunca abri o link e nunca mais me telefonaram. A verdade é que acabei por vender a mesa a uma simpática senhora de origem asiática que a fi buscar com o marido.

Moral da história. Tenham muito cuidado quando tentam vender alguma coisa num grupo do Facebook.