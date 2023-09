As extravagâncias do Estado Novo

A autora argumenta que, no interior do salazarismo, houve margem para a dissensão e a extravagância.

Joana Leitão de Barros escreveu um romance histórico intitulado Veva: aristocrata intelectual e excêntrica que desafiou Salazar e os costumes da sua época (Oficina do Livro, 2022). Com base na biografia de Genoveva de Lima Mayer Ulrich (1886-1963), para a qual dispôs de documentos inéditos, a autora argumenta que, no interior do salazarismo, houve margem para a dissensão e a extravagância. Oriunda de uma elite com pretensões aristocratas, Veva, longe de se conformar com um papel passivo, tomou posições corajosas, dinamizou formas de sociabilidade e de convívio situadas muito para além da família e recorreu à escrita para demonstrar que sabia pensar pela sua própria cabeça. Pela informação que sistematiza, hipóteses que lança e dotes de uma escrita enxuta, o livro constitui-se em guia e estímulo para a leitura da obra Veva de Lima.

Os livros que publicou em vida correspondem a quatro momentos. Entre 1916 e 1917, estreou-se com duas peças de teatro, em edições muito cuidadas do ponto de gráfico. A primeira, escrita em francês, intitulou-se Fantaisie de Printemps. Pièce em deux actes (Lisboa: Imprensa Libânio da Silva, 1916); a segunda foi A borboleta (Lisboa: Imprensa Libânio da Silva, 1917). Na carta-prefácio, a esta última obra, Maria Amália Vaz de Carvalho procurou dar conta da atitude de Veva, em face do mundo que a rodeava, e escreveu: “E ama e odeia simultaneamente o que este tempo, que não é o meu, que eu não procuro sequer compreender, tem em si de prodigioso e de atormentado”. Os tempos eram os da Grande Guerra, Veva tinha-se casado em 1907 com um jovem professor de direito, Rui Enes Ulrich e dera à luz dois filhos: Maria (1908) e Jorge (1912). Entretanto o seu pai, companheiro de Eça de Queirós e um dos Vencidos da Vida, suicidara-se em inícios de 1910. As duas peças de teatro, com as quais Veva se assume como autora e dramaturga, são a expressão da sua luta pela autonomia e de uma distância em relação ao papel mais tradicional da mulher, confinada à esfera familiar.

Um segundo momento corresponde à publicação de um relato de viagens em Moçambique – D’áquem & d’além-mar: chrónicas de viagem: 1923-1924 (1928). Trata-se de um livro que merece ser analisado, em profundidade. Se, à primeira vista, corresponde a uma viagem que dependeu das funções do marido à frente da Companhia de Moçambique, Veva – mais uma vez – cava para si uma esfera autónoma que se manifesta em duas esferas: em primeiro lugar, no seu modo de defender os interesses coloniais portugueses em face dos esforços hegemónicos, formais e informais, do imperialismo britânico, sem excluir uma denúncia frontal da violência e escravização praticada pelos portugueses sobre os moçambicanos; em segundo lugar, há que considerar que o longo relato de uma caçada incluído no livro sugere uma valorização das culturas africanas. É certo que tal enfase se centra na expressão mais emotiva e na força da estética mais pulsional dos africanos. De qualquer modo, uma tal valorização andara, em boa medida, arredada do modernismo português, pouco ou nada atento ao primitivismo das culturas africanas.

Em 1940, Veva publicou três fascículos, de novo em cuidada edição de autor. No primeiro, intitulado Hypothese & conjectura exprime o seu ponto de vista sobre a Guerra e a situação internacional. Sem existir propriamente uma ideia de neutralidade, por parte de quem tinha acompanhado o marido na sua qualidade de embaixador em Londres, entre 1933 e 1935 (voltará ao mesmo lugar entre 1950 e 1953), é a ideia de confusão generalizada que prevalece, num esforço destinado a compreender e dar sentido ao expansionismo nazi: “Na Alemanha marcham em equidistância inexplicável a senha anti-semita e a campanha anti-cristã, e em Inglaterra o clero protestante encontra-se ao lado do Papa. Os critérios desorientados, mas sempre concludentes, erguem deste modo o que se poderia talvez chamar confusão integral que pouco a pouco se acerca de nós” (p. 6).

Dessa mesma confusão integral, Veva deduzia as causas de uma perturbação mais íntima e sublinhava o panorama das antíteses e paradoxos que tinha à sua frente: o nacional-socialismo, ao propor como uma das suas novas fórmulas, o internacional-socialismo apenas dissimulava o pangermanismo. Mas era a confusão que levava “o nazismo, implacável perseguidor do comunismo e dos desmandos soviéticos”, a organizar a Gestapo segundo os moldes da G.P.U. moscovita e com excessos idênticos (p. 11).

Ao mesmo panorama confuso pertencia, pois, a moral racista nazi, considerada “oculta inspiradora das filosofias políticas da Rússia que torna sua aliada para cobiças comuns”. Por sua vez, esta última era tida como “anti-racista e judaizante”. Enquanto, a França vencida pactuara, “mancomunada com o vencedor e revirada contra os seus próprios aliados para prolongar a charada”. Por toda a parte, a força prevalecia sobre o direito, as conveniências sobrelevavam a justiça, desmoronando “valores de tratados, de compromissos, de alianças e de pactos” (pp. 11-12). Simultaneamente, assistia-se à “deificação das energias físicas, da cultura física, das superioridades físicas”, que se sobrepunham “à cultura espiritualista”, acabando por pôr “em circulação outras tantas moedas para corromper os antigos métodos do nosso entendimento civilizador” (p. 12).

O 3. º fascículo, publicado nesse mesmo ano, tinha como título Os amoralistas (Lisboa: Imprensa Lucas & C.ª, “Impresso algures no espaço”, 1940). Nele, Veva alargou a ideia de confusão, de amoralismo, de perda de valores e do sentido da missão civilizadora. Para isso, encontrou na França de início do século a raiz do processo de degenerescência. Assim, considerou que, “na primeira década deste século, Paris era a Galateia fascinante da Europa, já esquecida dos tumultos das suas revoluções, que duraram quase cem anos” (p. 16). “A cocaína era o rapé desses peraltas”, a que se somava o ópio, o éter e a morfina. Todos estes produtos alimentavam uma “malandragem soberba, uma canalha gentilíssima, com os mais bizarros requintes, uma aglomeração de cínicos tão desbragada quanto subtil, quanto espirituosa e compreensiva de meias tintas, de meias palavras, de meias convicções e de clara consciência; tão insinuante e tão atraente, enfim, que a sua sedução complexa dominou com irresistível posse os quatro-quintos da Europa” (p. 18). Ali convergiram todos os exilados espirituais, artistas e escritores. “A lepra social” facilmente obtinha passaporte para “aquela urbe sem alfândega nos costumes” (p. 19). Ao convergirem todos para ali, geraram um “canalhismo elegante e desenvolto como uma moda temerária”, a ponto de a seriedade ter sido abandonada. Em seu lugar, floresceu “a sátira, a malícia, a faísca de um trocadilho” (p. 26).

Para França, convergiram os parasitas, a ponto de se poder dizer que “um corpo assoberbado de parasitas não resiste” (p. 42). A França foi devorada por oito milhões desses pulgões nefastos, mais outros tantos de mestiços. Passou a ser território ocupado, – tal como uma “epidemia funesta que intoxicou o seu sangue” (p. 44). A toda esta confusão, Veva de Lima opunha o nacionalismo e o patriotismo, com os seus valores e como formas de restaurar a dignidade do homem. Quanto a tendências políticas, escreveu: “democracia não é inovação, é retrocesso – a não ser que se apoie numa tradição convencionada” (p. 57). Mais: a democracia igualitária correspondera sempre a “grandes períodos de desagregação ou de negação”; a ponto de se poder dizer que “as grandes épocas construtivas eclodiram em regimes autocráticos” (p. 57). E o pior era que existia uma relação estreita entre a política e os hábitos e costumes: “tudo quanto constituía distinção, linhagem, educação, natureza apurada, plasticismos delicados, classe bem tratada, espelhos de elegâncias imanentes foi no bota-a-baixo de apuros concomitantes do bota-a-baixo político” (p. 59). De uma assentada, “as artes plásticas tornaram-se demagógicas e dissolventes” (p. 59). E o paralelo entre a política e as artes prolongou-se: “a técnica deixou de ter valor, como em política a seriedade profissional era secundária” (pp. 60-61). “O snobismo do paradoxo e das maneiras cínicas introduziu-se para marcar posições de autonomia e fez hinos à fieldade, ao delinquente, ao contrafeito, ao podre, fez o elogio à tara física, à natureza irregular, à paisagem de chiqueiro e à inspiração licenciosa” (p. 61).

Talvez seja de associar aos fascículos de 1940 um outro folheto, publicado dois anos depois – Impressões da América – Conferência pronunciada no Automóvel Clube de Portugal, em 3 de Julho de 1942, a favor de uma obra de caridade (Tipografia Ibérica, 1942). O interesse pelo cosmopolitismo passa da França, Alemanha e União Soviética, para os Estados Unidos, sobretudo, para as grandes cidades. Em primeiro lugar, Nova Iorque com a sua arquitectura e arranha-céus; mais o materialismo dos novos-ricos que nobilitavam através das obras de beneficência e do mecenato; na recreação humana, o cinema sobressaía, com o seu aperfeiçoamento técnico e a sua capacidade para divulgar todas as artes, reconstruindo os grandes painéis da história e das “imensas conjecturas sociais magistralmente expostas” (p. 25).

De um ponto de vista sociológico, impunha-se o raciocínio demográfico, donde não estão ausentes outros tipos de racismo: dos 118 milhões de habitantes, só 98 eram brancos, entre os quais só 57 milhões nasceram em território americano, para além disso contavam-se 18 milhões de negros; logo, o aumento da população negra suscitava “o terror nesse país”, passando do terror a pânico quando se pensava na possibilidade de se chegar aos níveis de penetração da população brasileira; sobretudo, para o americano do Norte, a comparação com o Brasil chocava “com a sua mística enraizada de povo soberano no continente Pacífico-Atlântico” (p. 27); ao mesmo tempo, o mosaico extraordinário dos recém-chegados também se constituía num ataque aos pioneiros anglo-saxónicos puritanos, que corriam sérios riscos de ficarem submergidos pelos invasores que os desqualificavam.

Em André Siegfried, Veva encontrou a ideia da velocidade estonteante que caracterizava as mudanças de tudo o que acontecia na América do Norte. Não se esqueça, ainda, o elogio ao acolhimento que estava ser feito aos sábios, artistas e intelectuais, o que só por si denunciava “a qualidade de superior critério que preside a essa generosa hospitalidade e que só se pode traduzir por um grande culto dos valores espirituais” (p. 32). Comentários sobre as grandes fortunas incluíam Rockefeller, Carnegie, Morgan, Mellon, Frick, Ford e tantos outros.

Um quarto e último momento, antes de encerrar as suas publicações em formato de livro, ocorreu com a biografia do seu pai, médico de profissão, Carlos de Lima Mayer: O único vencido da vida que também o foi da morte (Lisboa: Luso-Espanhola, 1945). Para Veva, o grupo dos Vencidos da Vida, composto por Antero, Eça e Oliveira Martins, entre outros, nascera no decurso das reuniões promovidas em casa de D. Maria Kruz, “cultora não já só tanto do seu espírito, mas mais depressa do espírito daqueles que brilhavam no seu tempo” (p. 99). O jogo de espelhos afigura-se, neste ponto, evidente, pois também Veva era promotora de reuniões onde confluíam escritores, artistas e a chamada sociedade.

Segundo Veva de Lima, em jeito de uma crítica generalizada, ali o “mundanismo aristocrático, condimentado de intelectualismo, tropeçava de vez em quando em tal asneira crassa que o consórcio difícil do intelectual e do mundano quase provocou dissídios sérios” (p. 102). Foram as reuniões ao Calhariz, em casa da Duquesa de Palmela, algumas delas com récitas teatrais, que começaram a embaciar o brilho do salão de D. Maria Krus. De qualquer modo, ambas mereciam ser homenageadas por terem promovido “convívios singulares (p. 104).

No mesmo livro sobre o pai, Veva procurou explicar como um homem de indiscutível talento acabou por não ter obra literária. Mas não poderão essas mesmas páginas servir, também, de justificação para a reduzida obra, em formato de livros impressos, que ela própria deixou? Na base de uma tal infecundidade, estaria o facto de Carlos de Lima Mayer ser produto de uma mistura de raças. Por isso, ele vivia em constante tumulto, pois “era requisitado pelas sucessivas racialidades de que se compunha” (p. 114). Numa enumeração rápida, Veva contou a ancestralidade renana, lorena, borgonhesa, eslava e minhota. O mesmo sucedia nas famílias reinantes, acrescentou num claro apelo a uma cultura aristocrática. Os monarcas, filhos de pais sem consanguinidade de raças, participando de um conflito de sangues, não logravam “obter o temperamento da nacionalidade que representam, permanecendo estrangeiros e inconciliáveis com o trono em que ficam hóspedes” (p. 114). Também Carlos se sentira sempre estranho nos países por onde viveu e andou, reduzido ao seu estatuto de “texto em tradução” (p. 115). Por isso, do “Mayer de Lima”, como brincava Antero, “nada subsiste dele, nenhuma obra o comemora, pouco resta dessa vida senão a lembrança naqueles que o conheceram de perto” (p. 179).

Nesse sentido, pai e filha acabaram por fazer obra na organização de sociabilidades próprias. O pai fê-lo, sobretudo, em sua casa e nos serões que organizou na casa da Cruz do Taboado. Com base em tais encontros e noutras cavaqueiras, com a sua presença e exemplo, Carlos influenciou e inspirou Eça de Queirós (p. 187), a ponto de se poder dizer que o livro A Cidade e as Serras foi concebido por sua sugestão (p. 189). A respeito de todos esses encontros e da cultura de convívio que eles representavam, Veva acrescentou uma nota de comparação, quando se referiu ao facto de Lisboa, nesse tempo, ainda possuir “uma vida mundana com élites e não com mesas de jogar” (p. 173).

Enfim, as notas de leitura de algumas obras de Veva de Lima, aqui expostas, mas sobretudo o livro biográfico de Joana Leitão de Barros ajudam-nos a pôr em causa a ideia de que a literatura portuguesa dos séculos XIX e XX sedimentou, apenas, arquétipos femininos ou “figuras de mulher a servir de veículo temático à metaforização dos males sociais, num balanço que faz pender para o mal e o abismo sem fundo um imaginário que não sabe bem o que fazer com as encarnações do feminino positivo” (Paula Morão, O secreto e o real: ensaios sobre a literatura portuguesa, Lisboa: Campo da Comunicação, 2011, p. 241). É que, se tal aconteceu com Eça, Cesário e os escritores que se lhe seguiram, foram muitas as escritoras que procuraram afirmar a sua identidade, subvertendo e insurgindo-se contra a força dos estereótipos que pesavam sobre as mulheres.