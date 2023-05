As ciências sociais sob ataque (2)

Na sociologia de Pierre Bourdieu, encontra-se uma das mais sólidas defesas do espírito científico, bem como um ambicioso projecto destinado a pensar e a praticar as ciências sociais no seu conjunto e nos seus cruzamentos interdisciplinares. Assim sendo, o campo científico – onde se assiste a uma permanente disputa e a sucessivas tentativas destinadas a monopolizar o uso da razão acerca da interpretação da realidade – é atravessado por uma série de tensões que Bourdieu explícita no seu livro de fim de vida Para uma Sociologia da Ciência (Edições 70).

A primeira diz respeito ao seu modo de pôr em causa a física, sobretudo a física quântica, e de um modo geral as ciências naturais, enquanto campos disciplinares capazes de monopolizar ou de se constituir em modelo único de validação científica. Foi contra esta tentação que Bourdieu procurou estabelecer um programa destinado a levar a cabo uma história das diferentes disciplinas, todas elas com os seus critérios de validação, passíveis de ser analisados historicamente. De igual modo, argumenta, será preferível manter em aberto a ideia segundo a qual em cada disciplina se assiste a modos próprios de formação de um habitus, ou seja, de um “olho” treinado e interiorizado por cada um dos agentes, bem como de um “estilo” que não se encontra subsumido na física ou nas ciências naturais.

A segunda das tensões que se detecta na obra em apreço de Bourdieu assume-se como uma quase contradição. É que, depois da já referida entrada contra as lógicas da integração e de definição de uma comunidade homogénea, em benefício das lutas e conflitos que atravessam o campo científico, Bourdieu parece baixar os braços. Isto é, um campo como o científico, investido de um evidente grau de autonomia e fechamento, que impõe critérios rígidos de admissão, não é atravessado apenas por disputas e por modos desiguais de distribuição do capital ou das competências científicas. Claro que estes últimos podem assumir muitas formas. É o que acontece quando “os agentes dotados de menos capital específico, ou seja, menos eminentes, segundo os critérios especificamente científicos, têm tendência a recorrer aos poderes externos para se reforçar e eventualmente triunfar” (p. 84).

Contudo, o que acaba por vir ao de cima na configuração do próprio campo são os modos internos de validação e reconhecimento do trabalho científico. Estes poderão ser pensados tanto a partir de lutas pela monopolização da verdade, com base numa desigual distribuição de bens, como com base em estratégias que se encontram mais próximas da economia da dádiva, entendida como expressão de um desinteresse pelo lucro, sem com isso deixar de dissimular a “ambição de garantir um poder” (p. 78). A própria história da ciência inglesa no século XVII, tal como foi empreendida pelos historiadores Steven Shapin e Simon Schaffer (Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life, Princeton University Press, 1985), também revelou a Bourdieu que os modos de validação da ciência, à época, eram parte de uma nova ética aristocrática e nobiliárquica, que não estava ao alcance dos que não detinham tal estatuto. Porventura o mais importante é considerar que, ao lado dos conflitos e sem se esgotar neles, o campo integra modos de validação dos agentes e do conhecimento por eles produzido.

Uma última tensão é bem explicitada por Bourdieu. Por um lado, importa considerar o universalismo de uma razão universal, na qual se encontra fundada uma filosofia científica, que se inspira tanto nas categorias a priori de Kant ou na gramática de Wittgenstein, como na referida sequência da tradição científica francesa que passa por Bachelard. Por outro lado, Bourdieu não deixa de considerar a historicidade, a contingência ou a especificidade histórica e sociológica de cada disciplina. Assim, sem nunca deixar de declarar que os factos são construídos e validados em campos bem localizados, Bourdieu nunca desiste de lutar por uma conciliação – à maneira sociologizada de Durkheim – entre uma razão universal e os contextos particulares do seu uso. É com base na conciliação entre o universal e o histórico, entre a leitura gramatical de Wittgenstein e outra de carácter sociológico, que se insurge: tanto contra toda e qualquer expressão de falsa cientificidade e de falsos problemas, que geralmente surgem camuflados com um léxico sistemático de aparência universal; como contra os excessos do fragmentarismo pós-moderno, desenvolvido ao arrepio das teorias universais, conforme lhe pareciam ser – de forma porventura muito parcial – os estudos de Michel Foucault.

A articulação com o último capítulo estava dada: contra as mais diversas formas de minar o conhecimento científico, incluindo o das ciências sociais, impunha-se desenvolver diferentes formas de luta. Assim, ao abrir o terceiro e último capítulo, Bourdieu coloca a questão do risco que existe quando se declara a especificidade das ciências sociais, em relação às outras ciências, acabando por decretar ou dar a entender que existe uma “impossibilidade de compreender cientificamente o seu objecto” (p. 119). E recapitula que, desde a obra que organizara com Chamboredon e Passeron Le métier de sociologue (1968), sempre argumentara que “as ciências sociais são ciências como as outras, mas que têm dificuldade particular em ser ciências como as outras” (p. 119).

Uma das maiores dificuldades que afectava as ciências sociais, no seu entender, era a sua fraca autonomia. Esta condição de debilidade faz-se sentir em relação ao campo político e é sentida, sobretudo, pelos agentes que surgem numa posição de subordinação: “aqueles que são dominados cientificamente são, com efeito, os mais inclinados a submeter-se às pressões externas, de direita ou de esquerda (é aquilo que chamo a lei do jdanovismo) e estão melhor preparados, geralmente por defeito, para as satisfazer, e têm portanto mais hipóteses de triunfar na lógica do plebiscito – ou do aplaudímetro ou do audímetro” (pp. 121-122). À época, Bourdieu encontrava na televisão um dos melhores exemplos da mesma debilidade da sociologia em se fazer reconhecer, quando confrontada com os detentores do poder temporal. Neste confronto, as ciências sociais, afastadas do reconhecimento social quase unânime que merecem as ciências da natureza, estavam votadas a ser contestadas e a parecer controversas (p. 123).

Existem muitos outros factores que contribuem para a fraca autonomia e fragilidade das ciências sociais, os quais lhe conferem igualmente uma especificidade própria. Por exemplo, da mesma forma que Bourdieu ensaia, por diversas vezes, uma distinção entre ciência e verdadeiros problemas, em oposição aos simulacros científicos e falsos problemas, também se preocupou em distinguir entre o bem-fundado do trabalho reflexivo no qual o sociólogo se submete a uma análise congénere à do mundo social, comparativamente com uma reflexividade “narcísica”. É que esta última se limita “muitas vezes a um retorno complacente do investigador às suas próprias experiências”, sem com isso produzir nenhum efeito prático capaz de contribuir para aumentar a distância e a objectividade (p. 124).

Uma outra forma de falsa reflexividade, porventura mais difícil de erradicar, surge directamente associada ao chamado pensamento de Estado. Bourdieu designa-a, ironicamente, de reflexividade reformista por surgir quando as categorias da estatística do Estado se confrontam com realidades inclassificáveis. É nessa altura que se verifica que “o pensamento de Estado é tão forte, sobretudo na mente dos cientistas de Estado oriundos das grandes escolas estatais, que o desbaratamento das rotinas classificatórias e dos compromissos que normalmente permitem salvá-las (...) não chegaria para pôr em causa as taxinomias burocráticas, garantidas pelo Estado, se os estatísticos do Estado tivessem a oportunidade de ter encontrado uma tradição reflexiva que só podia ter nascido e crescido no polo da ciência ‘pura’, burocraticamente irresponsável, das ciências sociais” (p. 126).

Feitos os avisos às formas desviantes da reflexividade, Bourdieu dedica-se a pensar três modos de objectivar o sujeito da objectivação. É nesta linha de reflexão que melhor se faz sentir a sua formação filosófica, a qual surge expressa numa capacidade de duvidar e de pôr, racionalmente, em causa falsidades e simulacros, para procurar a verdade por via do conhecimento objectivo. Neste sentido, interroga-se sobre a sua própria trajectória de cientista social. Antes de mais, trata-se de perceber como se pode objectivar no interior de um espaço social o sujeito da objectivação: as suas origens, trajectória, adesões sociais e religiosas. De qualquer modo, terá sempre de se entrar em linha de conta com o seu próprio ponto de vista, uma vez que “o habitus assegura o relacionamento do espaço das posições e do espaço dos pontos de vista” (p. 131).

Em segundo lugar, seria necessário compreender a posição ocupada pelo mesmo no campo dos especialistas (e a posição desse campo ou disciplina no campo das ciências sociais), atendendo às tradições nacionais de cada disciplina. É neste domínio que Bourdieu melhor se dá a conhecer no seu trajecto académico e nas lutas em que esteve envolvido. A começar pela ideia de que, quando começou, todos os lugares estavam ocupados pela geração dos antigos que detinham as posições dominantes (p. 134). Até ter conseguido alcançar, na academia, mas também na edição, uma posição que se traduziu em todo um programa destinado a romper com as fronteiras e especialidades disciplinares, procurando “reunificar uma ciência social falsamente fragmentada” (p. 139). Foi assim que definiu uma agenda de investigação onde seria possível juntar a história social e a sociologia, a história da filosofia e a história de arte, a etnologia, a história e a linguística, etc. (p. 139).

Um pormenor retirado da narrativa dessa mesma trajectória não pode ser ignorado. Bourdieu revela ter tentado encontrar aliados para o seu projecto de uma sociologia aberta a todas as ciências sociais e à história, contra o modelo americano dominante baseado numa cisão entre “teoria” e “metodologia”. Começou, aliás, por tentar encontrá-los na Alemanha, mas também se deu conta da grande divisão entre os teóricos da Escola de Francoforte, Habermas e Luhmann, em relação aos empiristas submetidos à ortodoxia americana. Simultaneamente, procurou libertar Durkheim dos seus usos funcionalistas; Weber das leituras que sobre ele tinham feito Talcott Parsons e Raymond Aron; e, ainda, tentou ultrapassar os bloqueios dos marxistas, que se alimentavam da rejeição de Weber e da sociologia empírica. Tudo isso, “com a ambição de se encontrar uma base internacional para esta nova ciência, por uma acção pedagógica voltada especialmente para a Hungria, que se libertava lentamente da diamat [materialismo dialéctico de cariz soviético], e descobria a estatística (principalmente da pobreza), para a Argélia, que nesse tempo era uma referência das lutas do Terceiro Mundo, e para o Brasil” (p. 142).

Um dos principais obstáculos a este projecto unificado e interdisciplinar para as ciências sociais sucedeu na década de 1970 e foi representado, pelo menos em França, pela passagem das orientações científicas de Vuillemain e Koyré para aqueles que são tidos como os mentores do pós-modernismo, Foucault e Deleuze. As verdades formais e universais passaram a ser consideradas antiquadas e até reacionárias, em comparação com a análise de situações histórico-culturais particulares (p. 145). Terá sido esta passagem que suscitou as críticas mais duras ao grupo de investigação que Bourdieu construiu em torno do Centre de Sociologie Européenne. Apelidado de seita, na justificação defensiva do autor, “por não se compreender e aceitar a intenção global de um projecto científico colectivo, cumulativo, que integra os conhecimentos teóricos e técnicos da disciplina, numa lógica semelhante à das ciências da natureza” (p. 148). Inadequado, também, terá sido apelidar Bourdieu de mandarim – um conceito, julgado por ele como simplista, quando aplicado a um professor do Collège de France, “a menos institucional (ou a mais anti-institucional) das instituições universitárias francesas” (p. 148).

Mais do que se sentir acantonado em tais conceitos de seita e mandarinato, Bourdieu preferiu estabelecer uma relação de homologia entre as suas origens provincianas e populares, que assumia em claro contraste com a sua entrada na aristocracia escolar das grandes escolas francesas. Talvez tivesse sido esse mesmo contraste o responsável pela atracção que sempre sentiu pela coincidentia oppositorum. Assim, defendeu, se devia compreender a sua recusa em aceitar tanto o aristocratismo como o populismo ou, numa outra perspectiva, a sua reivindicação do legado de Weber e Durkheim, quando por alturas do Maio de 68 era bem visto ser-se marxista. A mesma tentativa de ganhar distância ou de reconciliar os contrários foi também a que o levou a “investir grandes ambições teóricas em objectos empíricos muito triviais” (pp. 151-152).

Este inventário dos temas e dos principais debates em que Bourdieu se envolveu sugere várias questões. Antes de mais, para que servem todos estes conceitos, lutas e reivindicações de uma postura reflexiva, no fundo aquela que deve corresponder a todo e qualquer agente que trabalhe num campo científico? Penso que teria o estatuto equivalente ao de um falso problema procurar submeter agora os temas e questões de Bourdieu à minha grelha ou sistema classificatório. Da mesma forma que me interrogo sobre o ganho que pode existir num simples resumo, também tenho sérias dúvidas sobre se existiria alguma vantagem em traduzir Bourdieu numa outra linguagem, a propósito de uma qualquer inovação ou clareza conceptual.

O equivalente de um falso outro problema seria constituído pelo apontar das ausências, bem como das imprecisões ou deturpações do pensamento dos outros. Claro que a leitura deste livro, concebido como um curso, tem mais o formato de uma agenda para trabalhos futuros do que o de uma concretização de um programa de investigação. Por isso, é fácil apontar lacunas, como a da pouca relevância assumida pelas questões de género; do mesmo modo que podem parecer forçadas algumas simplificações. Neste último caso, cabem as que tendem a apresentar Foucault como um mero representante das epistemologias do fragmento; e a sociologia dominante norte-americana oscilando entre o funcionalismo e o empirismo (sem capacidade para albergar uma diversidade de pontos de vista da Escola de Chicago, a Wright Mills, Barrington Moore Jr., Alvin Gouldner e Howard Becker). Em suma, há que afastar todos os simulacros de uma leitura pretensamente crítica e rigorosa, porque capaz de pôr em causa o autor homenageado. Até porque os rituais da contra-celebração sempre mantiveram uma relação de dependência e muitas veze de subserviência com quem organizava as cerimónias de comemoração.

Mais pertinente, mesmo que possa ser considerado demasiado alinhado com o programa de Bourdieu para a ciência, será verificar como é que algumas das ideias de Bourdieu resistiram ao tempo, foram utilizadas, geraram formas de oposição ou se transformaram numa reminiscência que será impossível recuperar. No país em que até há bem pouco tempo, as epistemologias do Sul eram utilizadas como bandeira de uma internacionalização, em substituição – pelo menos parcelar, mas não menos engajada politicamente – de uma vulgata deslumbrada com o pós-modernismo, a leitura do livro em causa surge como um exercício salutar por uma série de razões que passo a expor.

A primeira diz respeito ao projecto unificado para as ciências e para todas as ciências sociais, de clara inspiração durkheimiana. Projecto europeu, concebido em parte contra os imperialismos de uma razão universal, ou seja, norte-americana, que procura retomar o legado dos clássicos de Marx a Durkheim ou Weber, mas que procura estabelecer pontes tão díspares, como aquelas que vão da Hungria à Argélia ou ao Brasil. Projecto que se alinha pela famigerada internacionalização, mas que se mostra particularmente atento, aos desvios e formas de dominação que se podem encontrar em seu nome. Projecto sempre integrado e colaborativo que não pretende tirar partido de qualquer derivado do terceiro mundismo, do exclusivo da subalternidade ou do monopólio intelectual dos que falam de dentro do Sul Global.

Depois, é sempre de sublinhar que se trata de um projecto que põe em causa a naturalização da dominação das ciências naturais, em particular da física, em detrimento de todas as ciências sociais. Sobretudo, quando estas se encerram em especialidades ditas disciplinares, que se dispõem hierarquicamente e lutam entre si pelo reconhecimento. Numa altura em que as formas principais de financiamento se deslocam da física para as ciências biomédicas e o estatuto das ciências sociais sofre uma desvalorização acentuada, a exigência de reflexividade de Bourdieu constitui-se como um desafio a empreender. Arriscaria ainda dizer que porventura mais importante será reconhecer que a reflexividade se constitui em marca de uma agenda que pretende apresentar o cientista social, com esse seu habitus de vigilância epistemológica, como algo passível de ser generalizado a todo o campo científico.

Por último, talvez valha a pena reter, não para aplicar mecanicamente, mas para tomar como exemplo das lutas a empreender, os combates de Bourdieu: em relação ao pós-modernismo; às análises que se encerram num círculo vicioso de um pensamento de Estado; tudo em prol de uma concepção emancipada de ciência, sem necessariamente conotá-la com a militância e a contestação de esquerda. Enfim, num momento em que os ataques às ciências sociais se multiplicam, vale a pena continuar a ler Bourdieu, tomando-o como exemplo de um resistente e lutador que se bateu pelo rigor científico, pela investigação crítica centrada em problemas, e por um projecto unificado para as ciências sociais.

(Autor escreve ao abrigo do antigo Acordo Ortográfico.)