Zelensky agradece apoio “inabalável” do Luxemburgo

Xavier Bettel com Volodymyr Zelensky na reunião do conselho da UE, em fevereiro deste ano

Na terça-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez um agradecimento público nas redes sociais pelo “apoio inabalável” do Luxemburgo, depois do país ter aderido à declaração do G7 sobre garantias de segurança. Apoio esse que se baseia "em ideais democráticos partilhados e nos interesses comuns da nossa família euro-atlântica", escreveu.



A declaração foi assinada à margem da cimeira da NATO em Vilnius, no mês de julho. Os signatários comprometem-se a “trabalhar com a Ucrânia em compromissos de segurança específicos, bilaterais e de longo prazo”, o que "inclui assistência militar e de defesa, mas também esforços de reconstrução e recuperação, reforçando a estabilidade da economia da Ucrânia e proporcionando reformas técnicas e financeiras para implementar reformas rumo à boa governação".



O Grão-Ducado aderiu na segunda-feira, confirmou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores ao jornal alemão Tageblatt. Um porta-voz do Kremlin disse que este acordo era um equívoco e “potencialmente muito perigoso” para os aliados ocidentais.

Possível intermediário

Em junho, o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, apelou a um cessar-fogo entre Kiev e Moscovo. Bettel, tal como outros líderes europeus, manteve conversações com Zelensky e Vladimir Putin nas fases iniciais da guerra, mas cessou o contacto com o presidente russo após o massacre de Bucha.



Ainda assim, em entrevista à agência DPA, o primeiro-ministro disse que estaria preparado para atuar como intermediário numa negociação entre os dois presidentes.

Asselborn contra Sarkozy

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, disse ao jornal francês Le Figaro que o futuro da Ucrânia devia passar por ser um país neutro que não é membro da UE nem da NATO.

Numa conversa com o jornal Virgule posterior a estes comentários, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, Jean Asselborn, criticou Sarkozy. "Discordo em absoluto", disse, acrescentando: "Devemos fazer tudo para que Vladimir Putin não tenha os meios para continuar esta guerra”.

Sarkozy também disse que a devolução da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014, era “ilusória”, com uma grande parte da população a sentir-se russa, e sugeriu um referendo para resolver a questão. "Cabe exclusivamente à Ucrânia decidir liderar as conversações, se quiser, e não a uma velha figura política num apartamento em Paris", retorquiu Asselborn, acrescentando que "esta é realmente uma França muito de direita".



Até fevereiro, o Luxemburgo tinha gastado 90 milhões de euros em ajuda militar à Ucrânia, com 13,2 milhões de euros em contratos celebrados para 2023, disse na altura o ministro da Defesa, François Bausch.



Em abril, o país abriu caminho para que os refugiados da Ucrânia que permanecem no Luxemburgo trocassem o seu estatuto de proteção temporária por residência, desde que encontrassem trabalho e alojamento privado. Cerca de 5.000 ucranianos chegaram ao Luxemburgo após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

(Artigo publicado no Luxembourg Times e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso)