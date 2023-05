Vídeo. Explosão no centro de Milão faz um ferido

Sociedade

O incidente terá tido origem numa carrinha que transportava oxigénio.

Uma forte explosão provocou o caos esta quinta-feira, por volta das 11h30, na rua Pier Lombarbo, no centro de Milão, e incendiou dezenas de carros. O incidente fez um ferido ligeiro, o condutor do veículo, que ficou com queimaduras na mão e na perna mas conseguiu sair a tempo de evitar consequências mais graves, de acordo com o Corriere della Sera.

Segundo o jornal italiano, o fogo começou numa carrinha que transportava 20 garrafas de oxigénio, cada uma com 32 litros, provavelmente destinadas ao Istituto Auxologia Italiano, situado nas proximidades da rua, no bairro da histórica Porta Romana.

Em declarações à AFP, o autarca da metrópole lombarda, Beppe Sala, disse que a "hipótese de um atentado deve ser excluída" e confirmou que o único ferido registado de momento é o condutor.

Este terá tentado apagar o fogo em vão, uma vez que o oxigénio é um gás altamente inflamável e rapidamente acelerou as chamas, obrigando à evacuação de todos os edifícios circundantes, incluindo uma creche.

Segundo a AFP, um edifício e uma farmácia ficaram também danificados na sequência da explosão. O incêndio foi dominado às 13h, segundo um correspondente da agência francesa no local.