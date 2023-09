Vídeo. CEO da Ryanair surpreendido com torta na cara em Bruxelas

Share this with email

Na quinta-feira, o CEO da Ryanair, Michael O'Leary, foi surpreendido por duas ativistas ambientais que lhe atiraram com tortas à cara em frente ao edifício da Comissão Europeia, em Bruxelas.

“Bem-vindo à Bélgica, parem de poluir”, gritaram as ativistas. A situação aconteceu antes de uma conferência de imprensa sobre as greves que afetam a empresa na Bélgica. “Muito bem”, reagiu O’Leary.

Momento aproveitado pela companhia

“Calorosa receção hoje em Bruxelas”, escrever a companhia aérea na rede sociail X. “Os passageiros estão tão satisfeitos” com as novas rotas inauguradas pela Ryanair no próximo inverno “que celebram o evento com bolos. Os nossos preços são deliciosamente baixos!”, brincou o grupo.

Os pilotos da Ryanair instalados na Bélgica anunciaram uma nova greve para os dias 14 e 15 de setembro. O grupo exige melhores salários e mais tempo de descanso. Esta é a quarta greve em dois meses.

