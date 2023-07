Vaga de calor causa problemas em diversos países

Share this with email

A vaga de calor espalhou-se pelo mundo no sábado, da Europa à China, passando pelos Estados Unidos, obrigando as autoridades a tomar medidas drásticas para fazer face às ondas de calor e aos novos incêndios, novas provas do aquecimento global.

A Itália, de norte a sul, está a viver uma onda de calor, com temperaturas recorde previstas para os próximos dias. No domingo, 16 cidades de todo o país estarão em alerta vermelho, com temperaturas que deverão atingir 36/37°C de Roma a Bolonha, antes de um temido pico no início da próxima semana. "É uma fornalha. Não se pode ficar muito tempo no mesmo sítio, está muito calor", disse Veronika Niederlovi, 16 anos, uma turista checa de visita a Roma.

Segundo o diário Il Messaggero, dois futebolistas amadores, de 48 e 51 anos, morreram na sexta-feira à noite durante os jogos na região de Nápoles, depois de se terem sentido mal, provavelmente devido ao calor.

O Centro Meteorológico italiano declarou temer "a vaga de calor mais intensa do verão, mas também uma das mais intensas de sempre". O norte da península não deverá ser poupado, prevendo-se 38°C em Milão na terça-feira.

Tal como a Itália, muitos países da Europa também estão a viver uma onda de calor generalizada. Numa grande parte da Alemanha, as temperaturas poderão subir até aos 38 graus, segundo um comunicado do serviço meteorológico publicado no sábado. Também são esperadas violentas trovoadas no oeste e sudoeste, com risco de rajadas de vento de até 110 km/h.

Mais de 50.000 garrafas de água na Acrópole

A Grécia está também a sofrer uma vaga de calor, obrigando as autoridades, pelo segundo dia consecutivo, a encerrar a Acrópole de Atenas durante as horas de maior calor, entre as 11h30 e as 17h30 locais. Embora sejam esperadas temperaturas de 40°C a 41°C em Atenas, "a temperatura real sentida (...) pelo corpo é consideravelmente mais elevada" no topo da Acrópole, explicou na sexta-feira a ministra grega da Cultura, Lina Mendoni.

Desde quinta-feira, a Cruz Vermelha, colocada no sopé da Acrópole para ajudar os turistas que possam sofrer de insolação ou desmaios, distribuiu mais de 50.000 garrafas de água de 50cl. As equipas da ONG também intervieram "dezenas de vezes" para socorrer os visitantes que se sentiram desmaiados ou com falta de ar nos últimos dias.

O Norte de África também é afetado. Em Marrocos, está prevista uma nova vaga de calor até terça-feira, com temperaturas que variam entre 37 e 47°C em várias províncias, segundo a Direção-Geral de Meteorologia (DGM). As ondas de calor têm-se verificado desde o início do verão e prevêem-se temperaturas "superiores à média" até agosto, segundo a DGM.

No Arizona, 15º dia acima dos 43°C!

Na Ásia, várias províncias do sul e sudeste da China registarão temperaturas elevadas durante o fim de semana, atingindo os 35-40°C, de acordo com o Observatório Meteorológico Central. Em certas zonas do noroeste, algumas cidades poderão mesmo ultrapassar os 40°C.

No Japão, as autoridades apelaram à população para ter cuidado, uma vez que se prevê que as temperaturas atinjam os 39°C no leste do país no domingo e na segunda-feira, de acordo com o boletim meteorológico local.

Do outro lado do globo, o sul dos Estados Unidos está a torrar com o calor: dezenas de milhões de americanos, da Califórnia ao Texas, registaram na sexta-feira temperaturas perigosamente elevadas, que deverão atingir o pico durante o fim de semana. Phoenix, a capital do Arizona, registou o seu 15º dia consecutivo com temperaturas superiores a 43 graus na sexta-feira, de acordo com o serviço meteorológico dos EUA.