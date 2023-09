Um clube de velhos rabugentos

Esta forma de governo onde uma oligarquia de idade provecta, indiferente às mudanças e necessidades da sociedade em seu redor, se perpetua no poder tem um nome: gerontocracia. E nos EUA chegou a um ponto absurdo. Infelizmente, deste lado do Atlântico não podemos rir demasiado.

Jack Lemmon e Walter Matthau são dois dos grandes actores de Hollywood, e fizeram juntos uma série de adoráveis comédias onde encarnavam dois idosos amigos sempre a resmungar um com o outro. Quando em 1995, já perto do final de carreira, fizeram “Dois velhos mais rabugentos”, tinham respectivamente 70 e 75 anos, idades aptas para os personagens no título do filme. Mas se Jack e Walter, em vez do cinema, tentassem obter altos cargos na política... seriam rejeitados por serem uns garotos inexperientes.

Joe Biden cumpre em Novembro 81 anos – é o mais velho presidente norte-americano de sempre. O segundo mais velho foi o seu antecessor, Donald Trump, que conta agora 77 anos. Ambos são os indiscutíveis favoritos à nomeação como candidatos às eleições no próximo ano pelos seus respectivos partidos; se Biden vencer, terminará esse segundo mandato com 86 anos; se for Trump a fazê-lo, com 82.

O topo da política norte-americana é uma coutada de dinossauros. A idade média dos membros do Senado é de 65 anos, enquanto a do Congresso (parlamento), ligeiramente mais baixa, é ainda assim de 58,1. Algumas das vozes mais influentes ocupam os mesmos poderosos cargos há quatro décadas: nos Democratas, Nancy Pelosi tem 83 anos e foi presidente do Congresso até há poucos meses. O antigo candidato presidencial Bernie Sanders tem 81 anos, enquanto a senadora Dianne Feinstein já cumpriu 90.

Nos Republicanos não é diferente: Chuck Grassley tem 89, e o líder “de sempre” do partido no Senado, Mitch McConnell, tem 81 e acaba de congelar pela segunda vez durante uma conferência de imprensa, ficando mudo e quedo a olhar para o vazio durante 30 segundos (ironicamente, a pergunta que provocou este episódio médico preocupante foi: “pensa recandidatar-se em 2026?”).

A narrativa vai-se reforçando a cada movimento da roda: os jovens não votam, logo a política ignora-os completamente...

Esta forma de governo onde uma oligarquia de idade provecta, indiferente às mudanças e necessidades da sociedade em seu redor, se perpetua no poder tem um nome: gerontocracia. E nos EUA chegou a um ponto absurdo. Infelizmente, deste lado do Atlântico não podemos rir demasiado: para começar, vários países da Europa Ocidental são monarquias. O chefe de governo mais poderoso na UE, Olaf Scholz, tem 65 anos. A média de idades no Parlamento Europeu anda pelos 51 anos e, facto curioso, ali há tão poucos deputados com menos de 30 anos como deputados com o nome “Martin” (6 de cada).

A narrativa vai-se reforçando a cada movimento da roda: os jovens não se interessam pela política, logo não votam nem participam, logo a política ignora-os completamente, logo o interesse decai ainda mais e etc.

As consequências deste círculo vicioso são devastadoras. Durante a pandemia, por exemplo, as medidas repressivas e de fecho das sociedades foram levadas muito para além do razoável, impostas por uma classe política de velhos hipocondríacos, e quem mais pagou por isso (na sua formação, empregos e saúde mental) foram os jovens.

Isso já é passado, mas o verdadeiro problema está no futuro. Dentro de cada país europeu, os temas “fracturantes”, sobre os quais a política se debruça e o tempo e a paciência se gastam, são aqueles que preocupam sobretudo os velhos: a imigração. O equilíbrio das finanças públicas. A resistência às reivindicações de maior igualdade de género, de religião, de orientação sexual.

Deveríamos estar a dedicar todo este tempo ao combate às alterações climáticas, a reequilibrar o escandaloso estado da Habitação, e à forma como a Inteligência Artificial já está a revolucionar os empregos, o lazer e tudo o resto. Mas estes são temas que interessam sobretudo aos jovens, o que significa que há aqui poucos votos para conquistar. Os dinossauros políticos podem continuar a dormir descansados.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)