Turistas embriagados passam a noite na Torre Eiffel

Os dois homens foram encontrados entre o segundo e o terceiro piso do monumento, numa parte não acessível ao público.

Dois turistas norte-americanos alcoolizados foram encontrados a dormir, na segunda-feira, no célebre monumento parisiense onde se tinham escondido no domingo, segundo revelaram esta terça-feira fontes policiais e judiciais e a operadora da Torre Eiffel.

Os dois intrusos foram descobertos "ao início da manhã", antes da abertura ao público às 9h, durante a ronda habitual efetuada pelos agentes de segurança da operadora Sete. Os turistas estavam entre o segundo e o terceiro piso da Torre, numa parte não acessível ao público.

"Eles não representavam nenhuma ameaça aparente", indicou a Sete.

Os turistas terão pago o bilhete de entrada no domingo por volta das 22h40 e atravessaram as barreiras enquanto desciam as escadas, segundo fonte policial.

Os bombeiros, incluindo os da unidade especializada do Grupo de Intervenção e Reconhecimento em Situações Perigosas (GRIMP, no acrónimo em francês), foram chamados a resgatá-los e a colocá-los em segurança.

Operadora vai apresentar queixa

"Terão ficado no local por causa do seu estado alcoolizado", referiu o Ministério Público (MP) de Paris à AFP.

Os dois homens foram levados à esquadra do 7e arrondissement para serem ouvidos, e a Sete indicou a sua intenção de apresentar queixa contra os turistas "esta semana".

"Nenhum dano foi constatado, a contraordenação de invasão de um local histórico ou cultural foi descartada", acrescentou o MP.

A Torre Eiffel reabriu ao público com quase uma hora de atraso, por volta das 10h.

Esta foi a última de uma série de perturbações no monumento, que foi evacuado duas vezes no sábado devido a falsos alertas de bomba. Uma investigação foi aberta e entregue ao centro nacional de luta contra o ódio online.

Na segunda-feira de manhã, três esquadras parisienses receberam um e-mail a evocar, novamente, a presença de bombas na Torre Eiffel, mas a Sete, avisada pela polícia, decidiu não evacuar o monumento.