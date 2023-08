Tufão na Coreia do Sul. 762 escuteiros portugueses entre os milhares que têm de ser retirados

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O festival mundial dos escuteiros na Coreia do Sul vai mudar de sítio - para a capital do país, Seul - devido a um alerta de tufão, foi anunciado esta segunda-feira.

"Devido ao impacto esperado do tufão Khanun, será marcada uma partida antecipada para todos os participantes", disse a Organização Mundial do Movimento Escutista, em comunicado, apelando às autoridades para que ajudem a repatriar as dezenas de milhares de crianças e adolescentes participantes no festival.

O 25º Jamboree Mundial - nome do acampamento mundial de escuteiros -, conta com a participação de 762 escuteiros portugueses, que estão bem e em segurança, segundo o Corpo Nacional de Escutas (CNE).

Jovens realojados em escolas e pavilhões

Fonte do CNE disse ao Contacto que os jovens não serão, no entanto, repatriados, mas sim realojados em escolas, pavillhões e instituições públicas: "Não é o ideal, porque a expectativa é estar em campo, mas eles compreendem a necessidade dessa mudança de localização do evento", disse a mesma fonte.

"O programa proporcionado aos jovens irá manter-se, tendo em conta a nova localização. Até ao momento, os jovens participaram em atividades dentro e fora do acampamento", diz o comunicado do CNE.

"A Federaçāo Escutista de Portugal cuida dos participantes - todos têm acesso constante a água potável, os responsáveis de cada grupo de jovens garantem que todos usam chapéus, evitam o sol quando possível, vestem roupas adequadas e usam protetor solar", acrescenta a nota.

Vaga de calor húmido

O tufão Khanun, que matou pelo menos uma pessoa quando passou pelo arquipélago japonês de Okinawa na semana passada, deverá chegar à Coreia do Sul na quinta-feira, de acordo com os serviços meteorológicos.

A península coreana vive atualmente uma vaga de calor húmido, com temperaturas diárias entre os 35 e os 38 graus, o que levou a um alerta máximo de vaga de calor.

*com agência Lusa