Tufão na Coreia do Sul obriga à evacuação de 255 escuteiros do Luxemburgo

A associação Scouting in Luxembourg anunciou a retirada dos participantes do acampamento mundial previsto para Saemangeum.

Há 255 escuteiros do Luxemburgo entre os milhares que se preparavam para participar no Jamboree Mundial, o encontro internacional de escuteiros, em Saemangeum, na costa oeste da Coreia do Sul, e que tiveram de ser evacuados devido à aproximação do tufão Khanun.

A retirada foi confirmada pela associação Scouting in Luxembourg em comunicado enviado às redações. "É evidente que um acampamento temporário não é suficiente para proteger os nossos participantes de uma tempestade tropical, sobretudo junto ao mar", justifica.

Os organizadores do evento, que reúne dezenas de milhares de crianças e jovens de todo o mundo, e o Governo sul-coreano "tomaram a decisão difícil, mas necessária, de acabar prematuramente com o acampamento em Saemangeum e evacuar os participantes para locais situados em zonas protegidas", acrescenta a organização.

Tempestade já fez um morto

Também 762 escuteiros portugueses tiveram de ser evacuados do litoral oeste do país. Ao Contacto, o Corpo Nacional de Escutas (CNE) revelou que os jovens não serão repatriados, mas realojados em escolas, pavilhões e instituições públicas. O festival foi mudado para Seul, capital do país.

O tufão Khanun, que matou pelo menos uma pessoa ao atravessar o arquipélago japonês de Okinawa na semana passada, deverá chegar à Coreia do Sul esta quinta-feira, de acordo com os serviços meteorológicos.

A península coreana vive atualmente uma vaga de calor húmido, com temperaturas diárias entre os 35 e os 38 graus, o que levou a um alerta máximo de vaga de calor.