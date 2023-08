Tortura em Moselle. Provas desmentem relato de horror da mulher

Share this with email

Uma mulher alemã, de 53 anos, foi encontrada seminua, de cabeça rapada e num estado fragilizado, deitada num quarto com uma vedação de arame, na casa onde vivia com o marido na cidade de Forbach, região francesa de Moselle.

A descoberta da polícia francesa, na segunda-feira, foi feita após um telefonema de pedido de ajuda feito pela própria mulher a uma associação de apoio à vítima na Alemanha. Acusou o marido, um alemão de 55 anos, de alegadamente a manter raptada em casa e sob tortura física desde 2011.

O caso amplamente noticiado na imprensa francesa e alemã está a chocar os países pelas descrições da alegada vítima e pelo cenário “de horror” encontrado pela polícia francesa.

"Incongruências" no relato

Contudo, as primeiras investigações que se seguiram à descoberta da alegada vítima e os exames médicos realizados revelam “incongruências” e desmentem, para já, as agressões violentas que a mulher diz ter sofrido às mãos do marido.

O procurador francês Olivier Glady na conferência de imprensa sobre o caso. © Créditos: Thomas Frey/dpa

O marido foi detido às 6h da manhã de segunda-feira, no apartamento do casal, e colocado em prisão preventiva sob a acusação de rapto, violação agravada e atos de tortura e barbárie, uma medida que foi prorrogada ao final da tarde por mais 24 horas, declarou o procurador de Sarreguemines, Olivier Glady, em conferência de imprensa nesse mesmo dia à tarde.

O alegado agressor nega a violência física e rapto do qual é acusaado, explicansdo que a mulher é doente oncológica.

Exames desmentem agressões

Este é um dos aspetos mencionados pelo procurador francês para desmontar o cenário de “horror” que a polícia diz ter encontrado quando descobriu a mulher. Olivier Glady pede cautela na interpretação do que foi visto: "Podemos estar provavelmente não perante um cenário assustador mas sim condições de tratamento insatisfatórias de uma doença".

Os primeiros exames médicos realizados à alegada vítima revelaram que a mulher não tinha "fraturas", "hematomas evidentes" ou "escaras". Os seus exames biológicos também não revelaram qualquer "estado significativo de desidratação", declarou o procurador público.

Cenário de "horror" explicado

Por outro lado, a aparência física da mulher, nomeadamente a sua cabeça rapada, poderá também ser explicada pelo facto de estar a receber tratamento para o cancro, caso a doença se confirme.

Os investigadores já contactaram a Caixa Nacional de Seguro de Doença francesa (Cpam, na sigla francesa) para obter informações sobre o historial clínico da mulher. Quanto ao facto de se encontrar “seminua” na cama quando a polícia foi a casa e deteve o marido, pode também ser explicado pela hora tardia.

Olivier Glady negou igualmente a presença de um banco de tortura no quarto, mencionado por uma fonte policial, bem como a existência de um "caderno" no qual o homem teria “anotado os seus atos” violentos, referido por um órgão de comunicação social.

Também a rede de arame que foi encontrada no quarto da mulher, em vez de servir para a manter presa, foi claramente utilizada "para impedir" a fuga dos cerca de dez gatos que viviam no apartamento do casal, adiantou o procurador.

"O cenário que agora vos falo parece, à primeira vista, afastar o espetro do Barba Azul em Moselle", afirmou Glady.

A rua onde vive o casal no centro de Forbach, próximo da Câmara Municipal. © Créditos: Thomas Frey/dpa

Gritos ouvidos pelos vizinhos

O casal vive no segundo andar de um edifício de três pisos, no centro de Forbach, perto da Câmara Municipal, e uma vizinha do prédio declarou nunca ter conhecido a alegada vítima.

"Nunca vi a mulher, acho que ela nunca saiu de casa", disse Alicia, negando-se a revelar o seu apelido aos jornalistas. "A minha senhoria disse-me que ela sofria de cancro, e era isso que o marido dizia a toda a gente no prédio", acrescentou.

"Às vezes ouvia gritos, mas pensávamos que eram gritos de dor" relacionados com a doença, explicou Alicia, acrescentando que os gritos não eram muito regulares, "ouvi-a cinco/seis vezes em três meses".

O homem era "muito educado e simpático", mas a relação entre os vizinhos limitava-se a "olá, adeus", referiu a vizinha Alicia.

A investigação vai continuar para apurar toda a verdade sobre a verdadeira vida deste casal dentro das quatro paredes.