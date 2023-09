Terramoto em Marrocos: o número de mortos ultrapassa os 2.000

Marrocos está de luto pelos seus mortos este domingo, na sequência do violento terramoto ocorrido a sudoeste de Marraquexe. É provável que o número de mortos aumente à medida que prosseguem as buscas.

O terramoto de sexta-feira à noite, de magnitude 7 segundo o Centro Marroquino de Investigação Científica e Técnica (6,8 segundo o serviço sismológico norte-americano), foi o mais forte alguma vez medido em Marrocos. Deixou pelo menos 2.012 mortos e 2.059 feridos, dos quais 1.404 em estado muito grave, anunciou o Ministério do Interior no sábado à noite.

A província de Al-Haouz, onde se situa o epicentro do terramoto, foi a que sofreu mais mortos, com 1.293, seguida da província de Taroudant, com 452. Nestas duas zonas, situadas a sudoeste da cidade turística de Marraquexe, aldeias inteiras foram arrasadas pelo tremor. "Perdi tudo", lamenta Lahcen, um habitante da aldeia de Moulay Brahim, no Alto Atlas, cuja mulher e quatro filhos foram mortos. "Não posso fazer nada agora, só quero afastar-me do mundo e fazer o luto", continua, prostrado num canto.

Primeiros enterros

Nas alturas desta aldeia de cerca de 3.000 habitantes, Bouchra enxuga as lágrimas com o lenço enquanto observa os homens a cavar sepulturas. "Os netos do meu primo morreram", diz, antes de acrescentar: "Vi a devastação do terramoto em direto e ainda estou a tremer. É como uma bola de fogo que engoliu tudo no seu caminho". "Toda a gente aqui perdeu familiares, quer na nossa aldeia quer noutros locais da região.

O Gabinete Real declarou um período de luto nacional de três dias no sábado, e os líderes mundiais expressaram o seu choque e condolências. Vários países, incluindo Israel, França, Espanha, Itália e Estados Unidos, ofereceram ajuda. Até a vizinha Argélia, que mantém relações tempestuosas com Marrocos, abriu o seu espaço aéreo, fechado há dois anos, aos voos que transportam ajuda humanitária e feridos. O Banco Mundial ofereceu o seu "apoio total ao país".

Não será apenas uma questão de uma ou duas semanas (...) Estamos a contar com uma resposta que demorará meses ou mesmo anos. Hossam Elsharkawi Membro da Cruz Vermelha

Segundo a Cruz Vermelha Internacional, as necessidades de ajuda de Marrocos são imensas. "Não será uma questão de uma ou duas semanas (...) Esperamos uma resposta que demorará meses ou mesmo anos", advertiu Hossam Elsharkawi, diretor para o Médio Oriente e Norte de África da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, num comunicado de imprensa.

A aldeia de Tafeghaghte, 60 km a sudoeste de Marraquexe, foi quase completamente destruída pelo terramoto, cujo epicentro se situou a apenas 50 km de distância. São muito poucos os edifícios que ainda estão de pé. "Três dos meus netos (de 12, 8 e 4 anos) e a mãe morreram, ainda estão debaixo dos escombros. Ainda não foi há muito tempo que brincávamos juntos", lamenta Omar Benhanna, de 72 anos.

No sábado, um grande número de habitantes locais deslocou-se ao cemitério para enterrar cerca de 70 corpos. Os ritos fúnebres foram pontuados por gritos e choros. Ao fim da tarde, os canais de televisão transmitiram imagens aéreas que mostravam aldeias inteiras com casas de barro na região de Al-Haouz completamente pulverizadas. "As autoridades públicas continuam mobilizadas para acelerar as operações de salvamento e evacuar os feridos", declarou o Ministério do Interior no sábado à noite.

Em Marraquexe, as ruelas do Mellah, o histórico bairro judeu, ficaram repletas de escombros. Dezenas de pessoas passaram a segunda noite ao relento, com receio de que as suas casas danificadas se desmoronassem sobre elas. "As nossas casas estão partidas, outras destruídas, como a da minha filha, que foi destruída, é o caos", disse Fatima Satir, 62 anos, residente em Mellah.

O tremor foi igualmente sentido em Rabat, Casablanca, Agadir e Essaouira, onde muitos residentes em pânico saíram para a rua a meio da noite, receando que as suas casas se desmoronassem.

Este terramoto é o mais mortífero em Marrocos desde o que destruiu Agadir, na costa ocidental do país, em 29 de fevereiro de 1960. Perderam a vida cerca de 15.000 pessoas, um terço da população da cidade.