Tenerife: chamas ainda fora de controlo, novas evacuações

Fortes rajadas de vento e temperaturas mais elevadas contribuíram para que um enorme incêndio florestal na ilha de Tenerife, no arquipélago espanhol das Canárias, se propagasse fora de controlo, obrigando mais residentes a abandonar as suas casas.

O enorme incêndio, que deflagrou na terça-feira à noite numa zona montanhosa do nordeste da ilha, é "o mais complexo" a atingir o arquipélago em quatro décadas, segundo as autoridades.

"O fogo está a exceder a nossa capacidade de extinção, talvez não em todos os sectores, mas numa grande parte deles", explicou Pedros Martinez, chefe das operações de combate a incêndios, acrescentando que os bombeiros estavam a ser dificultados no terreno pelo vento e por grandes nuvens de fumo.

"As condições meteorológicas de ontem à noite foram francamente extremas (...)", declarou à imprensa Fernando Clavijo, presidente do Governo Regional das Canárias, facilitando a propagação do incêndio "principalmente ao longo do flanco norte", devido, nomeadamente, a "ventos muito mais fortes, temperaturas muito mais elevadas do que o previsto e humidade relativa mais baixa".

Desde o início do incêndio, cerca de 4.500 pessoas foram evacuadas e quase 1.700 permaneciam confinadas às suas casas na sexta-feira à noite. No sábado de manhã, foram evacuados mais cinco municípios.

"O incêndio e as condições climatéricas alteraram-se e tivemos de evacuar cinco municípios a norte de Tenerife", declarou Manuel Miranda, responsável pelos serviços de emergência locais, na rede Twitter rebaptizada X, alertando para o "perigo e a proximidade do incêndio".

Estas novas evacuações surgem numa altura em que os meteorologistas alertaram para o facto de o mercúrio voltar a subir durante o fim de semana em Tenerife, complicando os esforços dos bombeiros no terreno.

O incêndio florestal, que já queimou cerca de 5.000 hectares num perímetro de 50 quilómetros, mobilizou mais 225 bombeiros na sexta-feira à noite.

A área afetada pelo incêndio cobre quase 2,5% dos 203 400 hectares da ilha de Tenerife.

Segundo as autoridades, o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, e o ministro do Turismo, Hector Gomez, deverão visitar o centro de controlo do incêndio no sábado, enquanto o primeiro-ministro, Pedros Sanchez, deverá visitar na segunda-feira.

Nuvem de fumo

Na sexta-feira à noite, o incêndio já tinha afetado dez municípios da ilha de Tenerife, a maior das sete ilhas que compõem o arquipélago espanhol das Canárias, ao largo da costa ocidental de África.

Ao meio-dia de sexta-feira, as autoridades tinham constatado "uma evolução favorável" na frente principal do incêndio, que "se comportou de forma mais normal durante a noite", disse Montserrat Román, chefe do departamento de proteção civil do arquipélago, tornando o trabalho dos bombeiros menos difícil.

O incêndio gerou uma grande nuvem de fumo com oito quilómetros de altura, visível nas imagens de satélite, que se elevou acima do cume do Monte Teide, um vulcão que domina a ilha e o ponto mais alto de Espanha, com 3715 metros acima do nível do mar.

O incêndio florestal ocorreu entre duas vagas de calor na ilha, que tem muitas zonas secas, o que aumenta o risco de incêndios florestais.

Ondas de calor

De acordo com os especialistas, os fenómenos meteorológicos extremos intensificaram-se devido ao aquecimento global. Consequentemente, é provável que as ondas de calor sejam mais frequentes e intensas e que o seu impacto seja mais generalizado.

A ilha já sofreu incêndios maiores em termos de superfície ardida, nomeadamente em 2007, mas as condições climatéricas e a topografia deste levaram Fernando Clavijo a dizer na quinta-feira que o arquipélago estava a enfrentar o incêndio "mais complicado" dos últimos 40 anos.

Em 2022, 300.000 hectares foram destruídos por mais de 500 incêndios em Espanha, um recorde europeu, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (Effis). Quase 76.000 hectares já arderam em 2023 neste país, que está na linha da frente do aquecimento global.