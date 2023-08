"Super-lua azul" visível no Luxemburgo esta madrugada

Share this with email

É a terceira vez que o fenómeno acontece este ano - e não é a última.

Na madrugada desta quinta-feira, dia 31, uma "super-lua azul" vai iluminar o céu do Luxemburgo. O momento em que estará mais visível será por volta das 3h30.

O mês de agosto começou logo com uma "super-lua do Esturjão" no dia 1. Já a primeira super-lua do ano aconteceu a 3 de julho e é esperada uma quarta a 29 de setembro.

Uma "lua azul" acontece quando há duas luas cheias num mês. Segundo a NASA, este evento só acontece a cada dois ou três anos.

Fenómeno raro

Uma super-lua é designada por perigeu e trata-se do momento em que a lua está mais próxima do planeta Terra, uma vez que a sua órbita não é totalmente circular, mas ligeiramente elíptica.

Segundo cálculos da NASA, a próxima "super-lua azul" só volta a acontecer em janeiro de 2037.