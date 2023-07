Sismo de 6,8 registado em El Salvador e sentido em países vizinhos

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter, com epicentro na costa, atingiu na terça-feira El Salvador, tendo sido sentido em várias cidades de outros países da América Central.

O abalo ocorreu às 18h22 (02h22 de hoje no Luxemburgo), ao largo da costa do departamento oriental de Usulután, a 66 quilómetros a sul da praia de El Espino, e a uma profundidade de 51,48 quilómetros, de acordo com o centro de monitorização do Ministério do Ambiente e dos Recursos Naturais (MARN) salvadorenho.

O MARN salientou não existir ameaça de tsunami.

Até ao momento, as autoridades desconhecem a existência de vítimas ou danos materiais. Utilizadores das redes socais disseram que, em algumas zonas, a eletricidade e a rede telefónica foram cortadas, avançou a agência de notícias EFE.

A imprensa local relatou que os alarmes das entidades governamentais foram ativados e funcionários tiveram de ser retirados, acrescentou a EFE.

O sismo foi ainda sentido na Guatemala, Honduras e Nicarágua, indicou o MARN.

A maioria dos sismos em El Salvador ocorrem nas águas do oceano Pacífico e a maior profundidade.

Em 2021, o país registou dois sismos, de 7,7 e 6,6 de magnitude na escala aberta de Richter.