Sete feridos, dois em estado grave, após serem projetados de carrossel na Bélgica

As sete vítimas, entre elas uma menina de 10 anos, ficaram feridas quando a barreira da diversão se soltou, no domingo, em La Hestre.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Sete pessoas ficaram feridas, duas com gravidade, após serem projetadas de uma atração na feira popular de La Hestre, bairro no município belga de Manage, na região da Valónia, na tarde de domingo, noticiou a imprensa belga.

Entre as duas pessoas em estado crítico está uma menina de 10 anos, que sofreu uma fratura no crânio e está entre a vida e a morte. Os outros quatro feridos não correm qualquer risco, segundo disse o burgomestre de Manage à RTL belga.

De acordo com Bruno Pozzoni, os ferimentos em causa são, sobretudo, "fraturas múltiplas de vários tipos, como pulsos, costas e outras". A menina de 10 anos, acrescentou, estava consciente aquando da chegada dos serviços de emergência.

Ler mais:

Resgatadas sete pessoas presas em carrossel na Feira de São Mateus

As sete vítimas, cujas idades estarão entre os 10 e os 40 anos, estavam no interior da diversão Rock'n'Roll, a três metros e meio de altura, quando a barreira de segurança se soltou, projetando-as dos assentos.

Guy Bodden, responsável por uma banca próxima do local do acidente, garantiu à RTL que todas as diversões são submetidas a uma inspeção rigorosa e disse que o Rock'n'Roll estaria em conformidade com as regras. "Acham que se tratou de uma falha mecânica", revelou.

Segundo a emissora belga, foi disponibilizada uma unidade de apoio às vítimas, incluindo apoio psicológico para quem desejar recebê-lo.