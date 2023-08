Sete feridos após desabamento de estrutura no Europa-Park

Share this with email

Sete pessoas ficaram feridas num acidente no maior parque de diversões da Alemanha, o Europa-Park, em Rust, perto de Friburgo, segundo a polícia alemã. De acordo com os primeiros dados, uma estrutura da qual um grupo de artistas deveria saltar para uma piscina colapsou, revelou um porta-voz, confirmando informações avançadas pela imprensa alemã.

O porta-voz referiu que, com o desabamento, a piscina móvel utilizada no espetáculo de mergulho em altura 'Retorno dos Piratas' rompeu-se durante uma atuação, fazendo com que a água escorresse para o lago da atração 'Atlantica SuperSplash'. Um visitante sofreu uma pequena escoriação, segundo a mesma fonte, não acrescentando detalhes sobre os restantes feridos.



"O 'Atlantica SuperSplash' estará a funcionar novamente em breve", referiu o representante do parque. Durante o verão, o Europa-Park está aberto diariamente entre as 9h e as 18h.

O espetáculo 'Retorno dos Piratas' centra-se em acrobatas que mergulham de alturas vertiginosas para as profundezas da água. No site do Europa-Park, o espetáculo de 20 minutos, inserido na área temática de Portugal, é descrito assim: "Uma ilha intransponível com enormes falésias sobressai do oceano. Ali, piratas destemidos disputam um misterioso tesouro escondido que repousa no fundo do mar". Há vários espetáculos por dia.