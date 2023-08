Seis mortos em inundações históricas na Eslovénia

As chuvas intensas já causaram prejuízos superiores a 500 milhões de euros. O país nunca viveu nada assim.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O número de mortos provocados pelas piores inundações que há memória na Eslovénia, desde a independência do país (1991), subiu para seis, após a descoberta dos corpos de dois homens, anunciaram as autoridades locais.

O anterior balanço das autoridades, divulgado no sábado, dava conta de quatro vítimas mortais.

Uma das vítimas mortais contabilizadas pelas autoridades trata-se de um homem que caiu no esgoto enquanto realizava tarefas de limpeza após as inundações, referiu a agência de notícias eslovena STA.

O corpo de um outro homem, de 35 anos, foi resgatado pelos bombeiros do rio Temenica, perto de Mirna Pec, na noite de domingo, informou o portal da emissora RTVSLO.

As inundações provocadas por chuvas intensas e permanentes desde a noite de quinta-feira passada afetaram dois terços dos 20.273 quilómetros quadrados do território esloveno e causaram prejuízos superiores a 500 milhões de euros.

Embora a situação meteorológica tenha melhorado, o alerta mantém-se elevado devido aos inúmeros riscos que ainda ameaçam as populações, uma vez que os elevados níveis de precipitação deixaram muitos terrenos e infraestruturas instáveis.

Grandes deslizamentos de terra, pontes destruídas e inúmeras estradas e ferrovias fechadas e intransitáveis são os maiores desafios enfrentados por centenas de bombeiros e voluntários destacados no terreno.

Milhares de cidadãos foram retirados ou ficaram sem eletricidade, telefone e água potável, existindo também relatos de muitas pessoas desalojadas. As autoridades eslovenas preveem melhoras meteorológicas para hoje, embora com possibilidade de breves trovoadas.

Ao abrigo do chamado Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UE), a Eslovénia solicitou 30 escavadoras entre 7,5 e 17,5 toneladas e 30 veículos especiais para regular os cursos de água, bem como o envio de equipas de engenharia para todo este equipamento. O Governo esloveno pediu também à UE 20 pontes pré-fabricadas de até 40 metros cada uma.

A presidente da Comissão Europeia viaja para a Eslovénia na quarta-feira para observar a destruição provocada pelas cheias dos últimos dias no país e que obrigaram o governo esloveno a pedir ajuda a Bruxelas.

“A Europa está ao lado de todas as pessoas afetadas pelas cheias devastadoras na Eslovénia e na Áustria. Vamos apoiar-vos neste momento difícil. Vou viajar para a Eslovénia no dia 09 de agosto para ver a destruição provocada pelas cheias e discutir o apoio da União Europeia (UE)”, escreveu Ursula von der Leyen no X (ex-Twitter).

Ajuda da NATO

O país também pediu ajuda à NATO, tendo solicitado cinco helicópteros militares pesados com capacidade de carga de pelo menos cinco toneladas para transporte, além de 200 militares para realizar tarefas de proteção, resgate e socorro.

O primeiro-ministro da Eslováquia, Ludovit Odor, ofereceu ajuda ao seu homólogo esloveno, Robert Golob. A Croácia já forneceu um helicóptero militar.

A própria Croácia também está em estado de alerta, pois a subida dos níveis de água dos rios Sava, Mura e Drava também pode desencadear inundações em várias áreas do território croata.

O rio Sava já transbordou numa área perto de Zagreb, onde oito casas foram evacuadas. Já no sul da Áustria, também devastado por inundações e chuvas torrenciais que causaram uma morte nos últimos dias, cerca de 300 pessoas foram retiradas por precaução.