Seis feridos graves durante tempestade na Alemanha

Perto de Augsburgo, na Baviera, as pessoas estavam a montar uma tenda de cerveja quando os vendavais e o granizo caíram.

Tempestades causaram grandes danos materiais em algumas regiões da Alemanha no sábado. Foram registados incidentes na Saxónia e na Saxónia-Anhalt e, na noite de sábado, já tinham sido feitas 20 chamadas de emergência na zona de Worms devido a casas inundadas.

A comunidade de Kissing, perto de Augsburgo, foi particularmente afetada na tarde de sábado. As pessoas estavam a montar uma tenda de cerveja, no âmbito de um festival folclórico, quando surgiu uma tempestade com fortes rajadas de vento.

As pessoas tentaram segurar a tenda, mas doze acabaram por ficar feridas, seis das quais com gravidade. Além disso, alguns transeuntes ficaram também feridos com o granizo. Um lar de idosos foi afetado.

1 / 14 Doze pessoas ficaram feridas em Kissing. © Créditos: dpa

2 / 14 Estavam a montar uma tenda de cerveja quando a tempestade caiu. © Créditos: dpa

3 / 14 A tenda ficou completamente destruída. © Créditos: dpa

4 / 14 Um lar para idosos em Kissing foi coberto. © Créditos: dpa

5 / 14 Os destroços do telhado espalharam-se por uma grande área. © Créditos: dpa

6 / 14 Uma forte tempestade de granizo causou mais danos em Kissing. © Créditos: dpa

7 / 14 © Créditos: dpa

8 / 14 A parede da casa de um edifício de apartamentos foi danificada pelo granizo. © Créditos: dpa

9 / 14 Augsburg: carros circulam numa estrada inundada. © Créditos: dpa

10 / 14 Bad Endorf: Vigas de madeira e partes do telhado de uma casa parcialmente desmoronada encontram-se numa propriedade após uma forte tempestade. © Créditos: dpa

11 / 14 Bad Endorf: Um carro destruído encontra-se numa propriedade após uma violenta tempestade. © Créditos: dpa

12 / 14 © Créditos: dpa

13 / 14 Os vidros do carro foram esmagados pelas pedras de granizo. © Créditos: dpa

14 / 14 Uma árvore arrancada pela tempestade encontra-se sobre o tejadilho de um carro no parque de estacionamento de um lar de idosos. in Kissing © Créditos: dpa





























No sul da Baviera e no sudeste de Baden-Württemberg, as pessoas também devem estar preparadas para o mau tempo de domingo. O serviço meteorológico alemão emitiu um aviso em conformidade.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues)