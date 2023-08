Roubos e fraudes ocuparam a polícia durante o fim de semana

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Capital: Várias pessoas acabam por ser detidas em trânsito por consumo de álcool

Cerca das 6 horas da manhã de domingo, agentes da polícia em patrulha na Rue du Fort Neipperg, na cidade, aperceberam-se de uma pessoa embriagada que precisava de ajuda. Enquanto prestavam assistência, apareceu um transeunte. No entanto, esta pessoa não quis continuar o seu caminho e tornou-se violenta para com os polícias, insultando-os.

Depois de terem atendido a primeira pessoa, os polícias decidiram interpelar o transeunte. O homem, que estava fortemente embriagado, revelou-se extremamente pouco cooperante.

Também durante a noite, a polícia apercebeu-se de uma pessoa no bairro da estação ferroviária da capital que estava a praguejar contra os seguranças de um bar e que estava tão embriagado que mal conseguia manter-se de pé. Na sequência de uma queda, o indivíduo feriu-se a si próprio. Foi imediatamente chamada uma ambulância. No entanto, enquanto os agentes da polícia esperavam pela ambulância com a pessoa, esta gritava continuamente com os agentes da polícia, tocava-lhes e tornava-se cada vez mais agressiva. Em consequência, foi decidido colocar a pessoa sob guarda da polícia após um exame médico.

Por volta das 5h30 da manhã, os agentes da polícia do bairro da estação aperceberam-se de outra pessoa embriagada que tentava provocar repetidamente os transeuntes. Depois de os polícias terem pedido ao indivíduo que abandonasse o local, este tornou-se cada vez mais agressivo para com os polícias e gritou com eles. Quando os agentes da polícia decidiram detê-lo, este resistiu violentamente. Por fim, conseguiram imobilizar o homem e este foi colocado em prisão.

Homem acaba detido

No sábado à noite, foram comunicados à polícia, na Esplanade de la Moselle, em Wasserbillig, comportamentos estranhos para com os transeuntes.

Pouco depois, na estação de comboios de Wasserbillig, os agentes encontraram dois homens alcoolizados. Um deles cuspiu em frente dos transeuntes, falou alto e atravessou os carris a correr. Finalmente, a polícia conseguiu imobilizá-lo. Decidiu-se então colocar o homem em detenção. Durante o transporte no carro oficial, o homem continuou a cuspir. Ocasionalmente, durante o exame médico de rotina para verificar a sua aptidão para a detenção, o homem cuspiu na cara de um agente da polícia e agrediu o médico e outros agentes da polícia. Posteriormente, o homem foi colocado em regime de detenção.

Roubo à força

No final da tarde de sábado, um roubo à força foi comunicado à polícia na esquadra de Colmar. De acordo com as primeiras informações, um homem foi agredido por um grupo de 8 jovens. Sofreu vários golpes na cabeça. Os autores do crime levaram depois o smartphone, os óculos e os sapatos da vítima. O homem sofreu ferimentos ligeiros.

Homem roubado por alguém que se fez passar pelo neto

No sábado à tarde, um homem desconhecido tocou à campainha de uma pessoa idosa em Limpertsberg, dizendo ser o seu neto. Inicialmente, o homem conseguiu entrar no interior da casa sob este pretexto. No entanto, a vítima apercebeu-se rapidamente de que não se tratava do neto, pelo que o desconhecido afirmou que estava no local para fazer obras na casa. Quando o morador ordenou ao desconhecido que saísse de casa, este levou a carteira da vítima. A polícia procurou o ladrão sem sucesso.

Furto por meio de ameaças

No sábado à noite, um jovem foi vítima de um roubo na cidade do Luxemburgo. Encontrava-se no Boulevard Jean Ulveling quando foi abordado por um desconhecido que lhe pediu um cigarro. Quando negou o pedido, o desconhecido ameaçou-o. Depois de a vítima lhe ter entregue a carteira e as jóias, o autor do crime fugiu. Ninguém ficou ferido.

Roubo em Bettemburg

No terraço de um bar em Bettemburg, um visitante foi abordado por dois jovens no sábado à noite. Mostraram-lhe um pedaço de papel e taparam o telemóvel do visitante, que estava em cima da mesa. Quando os dois homens abandonaram a esplanada, a vítima descobriu que o seu telemóvel tinha sido roubado. Os ladrões não foram encontrados.

Queixa de fraude

No sábado, uma pessoa apresentou queixa na polícia do Luxemburgo depois de ter sido vítima de uma burla. Desconhecidos fizeram-se passar por funcionários da Luxtrust ao telefone e pediram à vítima que desse o número da ficha. Posteriormente, a vítima verificou que tinha sido debitada da sua conta uma soma de dinheiro com quatro dígitos.