Rodes oferece uma semana de férias aos turistas afetados pelos incêndios

Os turistas forçados a interromper as suas férias em Rodes devido aos incêndios que atingiram a ilha grega, no passado mês de julho, poderão regressar no próximo ano para "uma semana de férias gratuitas", anunciou o primeiro-ministro grego esta quarta-feira.

"O Governo grego vai oferecer uma semana de férias gratuitas em Rodes, na próxima primavera ou no outono, àqueles que tiveram de interromper as suas férias devido aos incêndios", declarou Kyriakos Mitsotakis numa entrevista ao canal de televisão britânico ITV.

Segundo o Observatório Europeu Copernicus (EMS), em plena vaga de calor, um incêndio que começou a 18 de julho e foi alimentado por ventos fortes devastou, em dez dias, cerca de 17.770 hectares no sul de Rodes, uma ilha turística popular no Mar Egeu (sudeste).

Cerca de 20.000 pessoas, na sua maioria turistas, tiveram de ser retiradas, segundo as autoridades gregas - inicialmente, os bombeiros tinham apontado para 30.000.

O grupo alemão TUI, número um do turismo mundial, e a companhia britânica Jet2 suspenderam os seus voos para Rodes antes de fazerem entrar, no país, aviões vazios para evacuar os turistas afetados.

Questionada pela AFP sobre o número de viagens canceladas, a TUI disse não dispor de um número exato.

"A maior parte dos clientes que não puderam passar as suas férias no sul de Rodes reservaram outros destinos no Mediterrâneo", declarou um porta-voz do operador em Hannover (noroeste da Alemanha).

Desde terça-feira, a TUI voltou a propor pacotes de férias para a ilha.

"O desejo dos clientes de se deslocarem à ilha é grande e estamos agora a antecipar as reservas de última hora", disse ainda.

Por seu lado, a companhia aérea easyJet assegurou à AFP que o seu "programa de voos para Rodes" prosseguia "como habitualmente" e que "os clientes que tinham planeado na semana passada deslocar-se à ilha tinham direito a um adiamento do voo para uma data posterior ou a um voucher".

"De momento, os clientes não estão a pedir para alterar os planos", declarou à AFP um porta-voz da easyJet.

Receando as repercussões neste sector-chave da economia o país, os operadores turísticos da Grécia também lançaram recentemente uma campanha nas redes sociais intitulada "Rodes é segura" para encorajar as pessoas a visitar a ilha.

"Rodes está agora mais acolhedora do que nunca, voltou ao normal", garantiu Kyriakos Mitsotakis à ITV.

No final de julho, a Grécia registou a pior vaga de calor de sempre para um mês de julho, com temperaturas superiores a 40°C em muitos locais, segundo o Observatório Nacional de Atenas.

Registaram-se vários incêndios. Além de Rodes, outra ilha turística muito popular, Corfu (noroeste), também foi atingida, tendo sido evacuadas cerca de 2.500 pessoas.