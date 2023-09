Região de Madrid em alerta vermelho devido à previsão de chuvas torrenciais

Estima-se que as áreas mais afetadas sejam o sul e oeste da Comunidade de Madrid, assim como a serra e a área metropolitana, além de algumas zonas de Castela-La Mancha.

A Agência Estatal de Meteorologia espanhola ativou o alerta vermelho na Comunidade de Madrid e em Castela-La Mancha, face ao “risco extremo” de chuvas torrenciais, sendo esperada uma precipitação de até 120 litros por metro quadrado em 12 horas.

Prevê-se que as áreas mais afetadas pelas chuvas, que segundo a agência podem ser torrenciais, sejam o sul e oeste da Comunidade de Madrid, assim como a serra e a área metropolitana, além de algumas zonas de Castela-La Mancha.

A partir do meio-dia, o risco em ambas as comunidades passou a ser “extremo” e ativou-se o aviso vermelho. A Agência de Segurança e Emergência de Madrid recomendou a quem regressa de férias que antecipe a viagem e evite estar na estrada à tarde.

Castela e Leão, Comunidade Valenciana e Catalunha, por seu lado, estão hoje em alerta laranja, perante o sério risco de chuvas torrenciais, bem como de tempestades.

Na Catalunha, há também o perigo de fenómenos costeiros, pois em Tarragona esperam-se ventos de 60 a 70 km/hora (força 8), com vento de nordeste e ondas de três a quatro metros.

A agência ativou, também, o aviso amarelo, devido a chuvas na Andaluzia, Aragão, Baleares, Múrcia, País Basco, La Rioja e na cidade de Ceuta.

No total, são 12 as comunidades que estão com algum tipo de alerta.