Quatro alpinistas morrem a tentar escalar vulcão no México

Quatro alpinistas perderam a vida no sábado após sofrerem um acidente quando subiam o vulcão Citlaltépetl, na região central do México, mas os corpos só foram encontrados este domingo, informou a Proteção Civil local.

De acordo com as autoridades, as quatro pessoas caíram a tentar escalar o Citlaltépetl, no lado sul do vulcão.

Um dos alpinistas escorregou a mais de 5.000 metros de altitude e arrastou os restantes.

A Proteção Civil, juntamente com a Cruz Vermelha Mexicana, ativou a equipa de busca e salvamento na montanha para ajudar na recuperação dos corpos.