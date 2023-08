Quase 150kg de tabaco do Luxemburgo apreendidos na fronteira franco-belga

Em duas semanas, as autoridades apanharam em flagrante dois veículos que circulavam com elevadas cargas do produto.

Nas últimas duas semanas, as autoridades da região das Ardenas detiveram três indivíduos envolvidos no tráfico de tabaco proveniente do Luxemburgo, tendo apreendido cerca de 150kg de tabaco em dois veículos, noticiou o jornal regional L'Ardennais.

O primeiro caso ocorreu a 1 de agosto, quando o esquadrão departamental da polícia das Ardenas revistou uma carrinha que circulava na RN58 vinda do Luxemburgo e em direção à antiga alfândega de La Chapelle, perto de Sedan, na fronteira franco-belga.

Ao passar o veículo a pente fino, os agentes encontraram 137kg de tabaco, mais de 15.000 filtros de cigarro e 200 cigarros. Segundo o L'Ardennais, o condutor e o passageiro da viatura foram incapazes de justificar a carga, avaliada em cerca de 30.000 euros, e foram colocados sob custódia policial.

Os dois suspeitos acabaram por admitir os factos e deverão comparecer no tribunal de Charleville-Mézières em janeiro de 2024. Os produtos confiscados foram destruídos.

Tubos de cigarros, isqueiros e mais de 5.000 euros

Já na noite de 7 para 8 de agosto, a polícia de Lusigny-sur-Barse, em França, mandou parar um jovem de 23 anos que acabava de regressar do Luxemburgo num BMW, segundo noticiou o L'Est Éclair. O interior da viatura estava cheio de latas de tabaco, com etiquetas referindo o Grão-Ducado, numa quantidade aproximada de 10kg.

Além do carro, os polícias fizeram buscas também na casa do jovem e encontraram inúmeras caixas com tubos de cigarros, isqueiros e mais de 5.000 euros em dinheiro. O jovem foi detido e acabou por confessar que, durante dois anos, vinha regularmente ao Luxemburgo para comprar tabaco, que depois revendia com uma margem de lucro suficiente para ter um estilo de vida melhor.