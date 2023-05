Putin. Ocidente "desencadeou autêntica guerra" contra a Rússia

Dia da Vitória

O presidente russo discursou, esta terça-feira, perante as tropas na Praça Vermelha.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse esta terça-feira que foi desencadeada contra a Rússia uma autêntica guerra, garantindo a vitória, e acusando o "ocidente" de ser a causa da divisão, dos conflitos e das revoluções no mundo.

"Contra a nossa Rússia foi desencadeada, outra vez, uma autêntica guerra. Mas, nós resistiremos ao terrorismo internacional e também defenderemos os habitantes do Donbás [território anexado na Ucrânia] assim como vamos garantir a nossa segurança", disse Putin no discurso perante as tropas em parada na Praça Vermelha, em Moscovo.

A Rússia assinala esta terça-feira o Dia da Vitória em segurança máxima, num momento de alta tensão entre Moscovo e Kiev, com acusações mútuas de ataques aéreos e receios de parte a parte de aproveitamento da efeméride para novas investidas.

Datas simbólicas como demonstrações de força

O Dia da Vitória, que celebra a derrota da Alemanha nazi em 1945, colocando fim à Segunda Guerra Mundial na Europa, tem o centro das comemorações em Moscovo, com um desfile militar na Praça Vermelha, cujo acesso está fechado há vários dias, mas em pelo menos noutras 21 cidades russas, ou regiões ocupadas na Ucrânia, as paradas foram canceladas.

Embora a grande maioria dos meios militares e soldados russos estejam destacados na invasão da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, Putin tem por hábito usar datas simbólicas para realizar demonstrações de força, este ano marcadas por fortes restrições de segurança, que incluem a proibição de ‘drones’ e serviços de transportes por aplicações nas maiores cidades do país e até ‘jet skis’ nos canais de São Petersburgo.

As preocupações de segurança foram agravadas desde que, na semana passada, a Rússia acusou a Ucrânia de lançar dois ‘drones’ contra o Kremlin, visando assassinar Putin.

Entre várias avaliações independentes de que o ataque foi uma encenação, Kiev negou as acusações de Moscovo, e também estar por trás de outras ações de sabotagem em território russo e bombardeamentos na Crimeia anexada.