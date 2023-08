Português morre afogado durante férias em França

Um homem de nacionalidade portuguesa, de 48 anos, morreu afogado no lago de Sainte-Croix, entre os Alpes-de-Haute-Provence e o Var, segundo noticiou o jornal local Var Martin.

O português, que estava de férias com a mulher e o filho numa embarcação de recreio no lago, e havia sido dado como desaparecido a 31 de julho, foi resgatado da água sem vida pelos mergulhadores.

De acordo com o Var Matin, o homem sentiu-se mal de repente e caiu ao mar por volta das 19h da passada segunda-feira. Foi, então, acionada uma grande operação para salvar a vítima, que contou com a participação de 15 bombeiros-sapadores, uma ambulância, uma equipa especializada em salvamento aquático, uma equipa de mergulhadores e um veículo de comando e comunicações.

As equipas do Serviço do Departamento de Incêndio e Socorro (SDIS) de Var acabaram por recuperar o corpo do homem na segunda-feira à noite. A polícia francesa recolheu as primeiras informações no local e abriu uma investigação para apurar as causas do acidente.