Português de 19 anos entre os feridos do tiroteio de Villerupt

Crime

Jovem foi um dos cinco feridos no tiroteio de sábado. Um luxemburguês, um francês e uma argelina ficaram em estado grave.

Um jovem português de 19 anos ficou ferido no tiroteio de sábado em Villerupt (Meurthe-et-Moselle). Outras quatro pessoas foram também feridas, três das quais em estado grave.

O português e um homem de 20 anos, baleado no peito e no braço, ficaram com ferimentos de menor gravidade. Entre os feridos graves, há um menor luxemburguês de 17 anos, que foi atingido na cabeça e operado durante a madrugada de domingo; um francês de 20 anos que também ficou ferido no peito, "perto do coração"; e uma mulher argelina de 30 anos que foi baleada na anca.

Ler mais:Detido principal suspeito do tiroteio de Villerupt

O tiroteio ocorreu num "ponto de venda de droga" e estaria provavelmente ligado ao tráfico de estupefacientes em Villerupt, perto das fronteiras luxemburguesa e belga, segundo as autoridades locais.

O principal suspeito foi detido esta segunda-feira na mesma cidade, anunciou o procurador de Nancy, François Capin-Dulhoste, responsável pela investigação.

No domingo, foi encontrado em Fameck (Moselle), a cerca de 30 quilómetros de Villerupt, um veículo incendiado, "considerado como o veículo de fuga", segundo o Ministério Público.