Portadores de HIV vão poder ingressar no exército francês

Vírus

Decreto será publicado nos próximos dias.

Os seropositivos vão poder ingressar o exército francês, anunciou o ministro das Forças Armadas do país, Sébastien Lecornu.

O decreto, sob proposta do ministro do Interior Gérald Darmanin, “será publicado nos próximos dias” e será aplicado à “polícia, aos bombeiros de Paris e Marselha e a todas as forças armadas”, disse Lecornu no programa Les Quatre Vérités.

“Ter HIV deixará de ser um critério de discriminação por princípio”, enfatizou. Até agora, os critérios médicos de aptidão para a integração não permitiam o acesso de pessoas seropositivas a estas profissões.

Ler mais:Portugal, França e Alemanha alvos de mega operação europeia

No final de novembro de 2022, essa discriminação na contratação de pessoas que vivem com HIV, o vírus responsável pela Sida, já tinha sido levantada pela polícia.

O governo tinha revogado por decreto a aplicação do Sigycop, dispositivo de avaliação da aptidão física utilizado em diversas profissões do serviço público. Aplicada de forma estrita, esta avaliação classificava as pessoas seropositivas como inaptas.

Até agora, o Ministério das Forças Armadas, cujo serviço de saúde rege o recrutamento dos agentes da polícia e dos bombeiros militares, sempre se recusou a modificar o Sigycop.

Os últimos estudos científicos demonstraram que as pessoas seropositivas que recebem tratamento antirretroviral têm uma carga viral indetectável e não transmitem o VIH.