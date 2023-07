Pelo menos 13 mortos após queda de autocarro em ravina no Peru

O condutor perdeu o controlo do veículo, que acabou por cair numa ribanceira com 100 metros de profundidade.

Pelo menos 13 pessoas morreram e mais de uma dezena ficaram feridas depois de o autocarro em que viajavam ter caído numa ravina na cidade peruana de San Luis, situada na região de Ancash (oeste).

O veículo caiu numa ribanceira com 100 metros de profundidade, disseram as autoridades locais, citadas pela estação de rádio RPP.

As autoridades encontram-se ainda no local do acidente e a polícia informou que os feridos estão a ser transportados para hospitais.

O autocarro, que pertencia à empresa Turismo Andino, tinha como destino a cidade de Lima.

O condutor perdeu o controlo do veículo, que capotou várias vezes, de acordo com a agência de notícias Europa Press.