Parasita vivo descoberto no cérebro de uma mulher na Austrália

Festival de Veneza começa edição preenchida por estrelas em tempo de greves

A 80.ª edição não conta com a presença de filmes portugueses na seleção oficial de curtas e longas-metragens, mas dará enfoque ao projeto luso-brasileiro no programa de cinema imersivo e de realidade virtual, intitulado “Queer Utopia”, do artista brasileiro Lui Avallos com coprodução portuguesa.