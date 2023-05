Os crimes por trás do trabalho humanitário do influencer do Luxemburgo

Dylan Thiry

Para além das denúncias de tráfico de menores e proxenetismo, Dylan Thiry está a ser investigado por desvio de fundos da associação humanitária que o levou a Madagáscar.

Depois de o influencer luxemburguês Dylan Thiry ter sido denunciado por tráfico de crianças e proxenetismo, o Ministério Público francês confirma que está a decorrer uma investigação sobre a gestão da associação humanitária que operava em Madagáscar.

A queixa foi apresentada em janeiro pela vice-presidente e tesoureira, Sandra D., da "For our children", que se apresenta como um "meio de comunicação" cujo objetivo é "informar e alertar sobre as situações críticas das crianças em todo o mundo" e que é seguida por mais de 200 mil seguidores no Instagram. A funcionária acusou Dylan, de 28 anos, de ter desviado várias centenas de milhares de euros de donativos humanitários para seu benefício pessoal.

A queixa, de que a AFP teve conhecimento, cita em particular duas campanhas de angariação de fundos online: uma em fevereiro de 2022 para Madagáscar que arrecadou mais de 158 mil euros, e outra em outubro do mesmo ano, que conseguiu mais de 95.600 euros. As transações bancárias terão sido efetuadas a partir da conta bancária pessoal do influencer e este não apresentou qualquer prova de despesas.

A vice-presidente "agiu como uma verdadeira delatora num sector de influência gangrenado" e está agora a ser "intimidada", acusada por Dylan Thiry de a ter traído, disse o seu advogado em comunicado.

Tráfico de crianças

Para além do desvio de fundos, a denúncia mais chocante e que levou dois deputados a fazerem queixa formal ao Ministério Público de Paris trata-se de "uma situação que se assemelha a tráfico de crianças".

Estas suspeitas surgiram a partir de mensagens de voz publicadas pelo rapper Booba, que também acusa Dylan Thiry de proxenetismo.

Nas mensagens publicadas no Twitter, Thiry parece indicar que "quer que uma pessoa adote uma criança através de um ato manifestamente ilegal, em troca de uma compensação económica", disse Stéphane Vojetta, um dos deputados que apresentou queixa.

De acordo com a Procuradoria de Paris, o Gabinete Central de Repressão da Violência contra as Pessoas (OCRVP) foi chamado a rever quadro processual destas denúncias.

"Inocente" e fora das redes

"Um dia vou exprimir-me sem tabus em relação a estas mensagens de voz" que são "retiradas do contexto", defendeu-se Thiry, num vídeo publicado no Instagram.

"Tudo o que está a ser dito sobre mim é, obviamente, falso", garantiu aos seus mais de 1,6 milhões de seguidores. "Vou desligar-me das redes sociais (...) a pedido especial da minha mãe, que está a passar um mau bocado com tudo o que se diz de mim", afirmou.