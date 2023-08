Onda de calor afeta França

Com o pico da vaga de calor previsto "entre segunda e quarta-feira", antes de uma possível descida das temperaturas na quinta-feira, as autoridades reforçaram as mensagens de prevenção sanitária, nomeadamente nas grandes cidades.

Onda de calor e engarrafamentos: os veraneantes que se fazem à estrada no sábado enfrentam um duplo problema, uma vez que uma onda de calor de intensidade excecional para o fim do verão varre grande parte da França.

Nada menos que 28 distritos foram colocados sob alerta laranja de onda de calor pela Météo France para este sábado, formando uma vasta diagonal que se estende do Gers ao Haut-Rhin e até à Savoie.

O mercúrio será particularmente elevado em Montélimar (38°C), Lyon, Avignon e Albi (37°C), Toulouse, Carcassonne e Annecy (36°C) e Mâcon, Montluçon e Agen (35°C).

Este episódio, o mais quente do verão de 2023, deve-se ao estabelecimento, sobre o país, de uma cúpula térmica, ou seja, "uma vasta zona de alta pressão a todos os níveis da atmosfera que retém o ar já quente e o aquece por compressão, como uma bomba de bicicleta", explica a Météo France.

"Ontem (sexta-feira), o indicador nacional de calor atingiu 25,7°C, pelo que foi o dia mais quente do verão de 2023 e também do ano", segundo um responsável da instituição. "Ultrapassámos o valor registado a 8 de julho de 2023" (25,1°C).

Para o oitavo fim de semana do verão, Bison Futé classificou o tráfego do dia como vermelho no sentido de entrada e laranja no sentido de saída em toda a França. Por volta das 10h40, os seus serviços contabilizavam já cerca de 480 km de engarrafamentos, sendo a autoestrada do sol A7 de longe a mais congestionada.

Esta vaga de calor de intensidade excecional para o final de agosto levou a Primeira-Ministra Elisabeth Borne a apelar à prudência na sexta-feira, no X (antigo Twitter), depois de ter convocado na véspera uma unidade de crise interministerial.

"No trabalho, a caminho de casa ou durante as férias, devemos estar todos atentos: hidratarmo-nos e cuidarmos das pessoas vulneráveis", apelou.

Calor terrível durante o dia

Com o pico da vaga de calor previsto "entre segunda e quarta-feira", antes de uma possível descida das temperaturas na quinta-feira, as autoridades reforçaram as mensagens de prevenção sanitária, nomeadamente nas grandes cidades, que registam a formação de numerosas ilhas de calor, que afectam sobretudo as camadas mais vulneráveis da população, e puseram em prática medidas de controlo das pessoas vulneráveis e isoladas.

Em Lyon e Grenoble, as autarquias locais incentivam os habitantes a aproximarem-se dos "locais frescos", como piscinas, bibliotecas, fontes, parques e museus climatizados.

Em Clermont-Ferrand, o conselho local introduziu uma tarifa especial de verão para a entrada nas quatro piscinas da cidade. Um autocarro de transporte, gratuito aos fins-de-semana, liga também a cidade ao Puy de Dôme.

Gilles Namur, delegado de Grenoble para os espaços públicos, a biodiversidade e a frescura, está, no entanto, "preocupado porque vamos ter um calor realmente terrível durante o dia".

"Penso que vamos estar em condições de onda de calor durante pelo menos seis dias, mas com vários dias pela frente em que já esteve muito calor. É a duração que esgota os corpos que mais me assusta", disse à AFP.

"É preciso ter capacidade física para sair de casa, ir para a piscina ou para a montanha, não é só insegurança financeira, é sobretudo insegurança física", sublinha.

Para além das dificuldades quotidianas, o calor agrava os problemas de seca, com 78 departamentos afectados por restrições hídricas em meados de agosto, 40 dos quais em situação de crise, o que corresponde ao nível de alerta máximo, segundo o Gabinete Francês para a Biodiversidade (OFB).

Vários departamentos do centro-leste, incluindo o Loire e Haute-Loire, Savoie e Haute-Savoie, Ardèche e Drôme, anunciaram novas restrições esta semana.