O que se sabe sobre o acidente de autocarro em França

Um acidente de viação que ocorreu na manhã de sexta-feira, perto de Mézières-sur-Seine, a noroeste de Paris, em França, vitimou duas pessoas e deixou mais de 30 feridas. Eis o que se sabe até ao momento.

Condutor detido

O condutor do veículo ligeiro que esteve envolvido no acidente foi detido na sexta-feira em Yvelines, informou o Ministério Público de Versalhes. Trata-se de um jovem de 23 anos, que, no momento do acidente, tinha uma taxa de alcoolemia de 2,04 gramas por litro de sangue.

As vítimas

Os dois passageiros do autocarro que morreram eram um homem de 64 anos, pai de quatro filhos, e uma mulher de 54 anos, mãe de dois filhos, disse à imprensa a procuradora de Versalhes, Maryvonne Caillibotte.

Cinco dos feridos estão em estado grave, sendo que um deles corria risco de vida no final da tarde de sexta-feira, acrescentou a procuradora.

Além desses passageiros, outros 33 ficaram feridos, embora com menor gravidade.

Investigação em andamento

Ainda de acordo com a procuradora, foi aberto um inquérito por homicídio involuntário e lesões corporais não dolosas, que será agravado pela "presença de álcool" por parte do automobilista. O jovem de 23 anos foi submetido a uma intervenção cirúrgica para reparar uma fratura no braço e não pôde ser interrogado pelos investigadores na sexta-feira, acrescentou Caillibotte.

Quando o caso chegar a tribunal, o condutor pode ser condenado a uma pena de prisão até sete anos.

Investigações preliminares

De acordo com as primeiras conclusões do inquérito, que ficou a cargo da esquadra de Mantes-la-Jolie, o veículo ligeiro estaria a circular em contramão quando apareceu "à frente do autocarro". "Imaginamos que o condutor tenha perdido o controlo, considerando que tinha mais de 2 gramas de álcool por litro de sangue", indicou a magistrada.

O automóvel ultrapassou a linha que separa as duas faixas de rodagem e embateu na parte dianteira direita do autocarro, antes de "chocar contra um poste". O autocarro acabou por sair da estrada e caiu numa ribanceira.

Autocarro da SNCF

O acidente ocorreu em Mézières-sur-Seine, a 42 quilómetros a noroeste de Paris, na estrada departamental 113.

O autocarro transportava cerca de 40 pessoas e era utilizado pela Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) para substituir o troço da linha J da Transilien entre Épône-Mézières e Mantes-la-Jolie, num percurso que foi encerrado para obras.

De acordo com a autarquia, 93 bombeiros, sete equipas médicas, 20 veículos de emergência e dois helicópteros do SAMU e dos serviços de segurança civil estiveram envolvidos no resgate. Foi também criada uma unidade de emergência médica e psicológica.

Apelo à vigilância

"Esta é também uma chamada de atenção absolutamente necessária para que todos estejam atentos e respeitem rigorosamente as regras", insistiu o ministro-adjunto dos Transportes, Clément Beaune, no local, na manhã de sexta-feira, lamentando o facto de "todos os anos se registarem mais de 3 mil mortes nas estradas".

"Espero que as cinco pessoas que estão em estado muito crítico consigam sobreviver", disse à AFP Franck Fontaine, presidente da Câmara de Mézières-sur-Seine, visivelmente emocionado. O autarca indicou ainda que o autocarro terminaria a sua viagem "a dez metros da estação de tratamento de águas residuais", nas proximidades.

O grupo SNCF declarou à AFP que "foi com pesar que tomou conhecimento" do acidente e "partilha a dor das vítimas e das suas famílias".

O Contacto questionou o Ministério Público francês relativamente à nacionalidade das vítimas, mas não obteve resposta até ao momento.