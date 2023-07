O limite do calor? China chegou aos 52,2ºC no fim de semana

A sensação térmica do solo batia os 80ºC no domingo na China. Europa vai continuar com valores recorde esta semana.

Xinjiang, vasto território semidesértico que faz fronteira com vários países da Ásia Central, é a região mais quente da China no verão e, este julho, não é exceção, com as temperaturas a baterem novos máximos preocupantes.

No domingo, "às 19:00 (11:00 GMT), a temperatura máxima registada pela estação meteorológica da aldeia de Sanbao, (...) que depende da cidade de Turpan, foi de 52,2°C", um novo recorde absoluto. A temperatura do solo local atingiu 80°C.

O anterior remonta a julho de 2017, quando o termómetro bateu nos 50,6°C. Em sentido contrário, no início do ano, foi batido um recorde de frio no país, em Mohe, na fronteira com a Rússia (-53°C).

As vagas de calor em pleno verão não são invulgares na China, mas o país enfrenta condições climatéricas extremas há vários últimos meses, agravadas pelas alterações climáticas, segundo os cientistas.

Semana de muito calor na Europa

A Europa também tem batido todos os recordes de calor este ano e o verão ainda não vai a meio.

Esta semana, esperam-se 48°C na Sardenha e Roma vai chegar aos 42°C na terça-feira, um recorde para a capital.

Em Espanha, a agência meteorológica emitiu um alerta laranja para segunda-feira uma vez que são esperados entre de 38° a 42°C em grande parte do país, "5 a 10°C acima da média" para a época do ano.

O alerta é mesmo vermelho (perigo extremo) em certas zonas da Andaluzia (sul), onde o mercúrio pode ultrapassar os 44ºC.