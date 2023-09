Nove feridos após incêndio no motor de avião da Air China em Singapura

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Nove passageiros ficaram feridos depois de um incêndio no motor de um avião da Air China, no domingo, ter lançado fumo para a cabina do aparelho, que aterrou em Singapura, de acordo com o aeroporto da cidade-estado.

O Airbus A320, com 146 passageiros e nove tripulantes, fez uma aterragem de emergência por volta das 16h15 de domingo (08h15 em Lisboa), informou o Aeroporto de Changi numa declaração na rede social Facebook.

O voo tinha partido de Chengdu, capital da província chinesa de Sichuan.

Nove pessoas sofreram ferimentos ligeiros relacionados com a inalação de fumo e escoriações durante a evacuação do aparelho, segundo a mesma nota.

O piloto declarou a emergência após ter detetado fumo no porão de carga dianteiro e num lavatório.

O fumo ofuscou as luzes do avião e as assistentes de bordo pediram aos passageiros para manterem a calma e permanecerem sentados, depois de alguns se terem levantado, notou um passageiro a meios de comunicação chineses.

O incêndio no motor esquerdo foi extinto após a aterragem do avião, de acordo com a imprensa chinesa.

Uma investigação preliminar indicou que a causa foi uma falha mecânica no motor, informou a Air China num comunicado publicado hoje nas redes sociais.