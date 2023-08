Nova suspeita de violação coletiva em Maiorca

Share this with email

Seis homens foram detidos na ilha de Maiorca por suspeitas de terem violado uma jovem em grupo.

Cinco franceses e um suíço, todos com cerca de 20 anos, estão agora em prisão preventiva, confirmou um porta-voz da polícia da capital Palma à imprensa espanhola.



Os arguidos teriam conhecido a vítima numa festa num resort de férias em Magaluf, a sudoeste de Palma.

De acordo com as informações avançadas, a jovem britânica de 18 anos deslocou-se voluntariamente ao quarto de hotel do grupo, no início da manhã de segunda-feira.

No entanto, quando chegou, terá sido forçada a fazer sexo contra a sua vontade com o grupo, que terá filmado tudo.

Arguidos alemães

Alegado crime acontece um mês depois de cinco turistas da Alemanha terem sido presos sob a mesma acusação.

Os cinco jovens da Renânia do Norte-Vestfália, detidos em meados de julho, continuam em Palma, e são acusados de obrigar uma turista alemã a fazer sexo.

Um sexto membro do grupo foi, entretanto, libertado.