"Notícia trágica". Morre terceiro bombeiro no Canadá

Um bombeiro morreu no Canadá enquanto lutava contra os incêndios que estão a devastar o país, anunciou no sábado o primeiro-ministro da província Colúmbia Britânica.

Esta é a quarta morte de um bombeiro em mais de 990 incêndios que estão ativos no Canadá, 613 dos quais considerados fora de controlo.

A vítima combatia às chamas em Donnie Creek, no nordeste da província, onde estão ativos 368 incêndios.

"Esta notícia trágica recorda-nos mais uma vez os sacrifícios extraordinários que fazem para nos manter em segurança", disse David Elby, em comunicado.

No início deste mês, um piloto de helicóptero morreu quando o aparelho se despenhou em Alberta, no oeste do país, durante o combate às chamas. Dois outros bombeiros morreram em operações separadas.

Mais de 12 milhões de hectares já arderam este ano, um total muito superior a qualquer outro que o país tenha registado.

Devido à localização geográfica, o Canadá está a aquecer mais rapidamente do que o resto do planeta e, nos últimos anos, teve de enfrentar fenómenos meteorológicos extremos, cuja intensidade e frequência foram aumentadas pelas alterações climáticas.