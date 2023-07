Netanyahu hospitalizado de emergência

O primeiro-ministro, de 73 anos, foi levado para o hospital a partir da sua casa em Cesarea, depois de ter avisado as pessoas próximas de que não se estava a sentir bem.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi hoje hospitalizado mas encontra-se em "boas condições", divulgou o seu gabinete.

"Netanyahu foi levado para o Sheba Medical Center. Encontra-se em boas condições e está a ser submetido a uma avaliação médica", segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, sem dar mais pormenores.

O Sheba Medical Center é o maior hospital de Israel e localiza-se na cidade de Ramat Gan, perto de Telavive.

O primeiro-ministro, de 73 anos, foi levado para o hospital a partir da sua casa em Cesarea, depois de ter avisado as pessoas próximas de que não se estava a sentir bem, segundo os meios de comunicação israelitas.

O seu médico pessoal, Tzvi Berkovitz, disse à estação de televisão Channel 12 que o estado do primeiro-ministro era "bom e estável".

O primeiro-ministro terá perdido a consciência em casa, batendo com a cabeça ao cair, mas chegou ao hospital totalmente consciente e a andar sem ajuda, segundo os meios de comunicação israelitas que citam fontes médicas.

O seu filho Avner Netanyahu está aparentemente no hospital e a sua mulher Sara Netanyahu está a caminho.

Em outubro, Netanyahu foi hospitalizado no Centro Médico Shaare Zedek, em Jerusalém, depois de se ter sentido mal enquanto rezava numa sinagoga.

Recebeu alta na manhã seguinte, depois de ter sido submetido a exames e de ter passado a noite em observação.

Líder do partido de direita Likud, Netanyahu é o primeiro-ministro de Israel há mais tempo em funções - 15 anos.

Juntamente com os seus aliados ultra-ortodoxos e ultranacionalistas, venceu as eleições de novembro passado, depois de ter exercido vários mandatos no poder: 1996-1999 e 2009-2021.

Desde que iniciou o seu segundo mandato, em 2009, Netanyahu não nomeou formalmente um primeiro-ministro interino.

No passado, quando se deslocava ao estrangeiro ou se submetia a breves intervenções médicas programadas, designava um ministro próximo para o substituir temporariamente.