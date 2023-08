NASA fotografa 'ponto de interrogação' no espaço

Share this with email

Uma descoberta recente da NASA deixa mais perguntas do que respostas. Trata-se de um ponto de interrogação cósmico captado pelo Telescópio Espacial James Webb há alguns dias.

O James Webb foi lançado há um ano para desvendar mistérios do espaço e desvendar a origem sobre os primeiros dias do universo. Mas esta descoberta deixou os cientistas sem saber do que se tratava ou a sua origem.

A imagem original mostra um par de jovens estrelas chamado Herbig-Haro 46/47, encontradas a 1470 anos-luz de distância, na constelação de Vela, na Via Láctea. As duas têm sido observadas e estudadas por telescópios espaciais e terrestres desde os anos 50.

No entanto, o telescópio Webb, altamente sensível, permitiu obter a imagem de maior resolução e mais pormenorizada de sempre. E é aqui que se vê o ponto de interrogação quase perfeito.

"A primeira coisa que se pode excluir é que se trate de uma estrela da Via Láctea", disse Matt Caplan, professor assistente de Física na Universidade Estadual do Illinois, nos Estados Unidos à CNN. "As estrelas têm sempre estes picos muito grandes, e isso deve-se ao facto de as estrelas serem pontuais. É a chamada difração, que vem basicamente das bordas dos espelhos e dos suportes que sustentam a espécie de câmara no meio."

Pode tratar-se de uma fusão de duas galáxias ou um alinhamento raro de várias galáxias, sugere a Agência Europeia Espacial. São necessárias "mais observações para esclarecer o que se passa aqui", refere a agência.