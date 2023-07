Não passaram!

Share this with email

“As notícias da minha morte foram bastante exageradas”, respondeu Mark Twain ao saber que alguma imprensa americana tinha publicado o seu obituário. O grande autor e jornalista ainda viveria por mais 13 anos depois do episódio. Da mesma forma, muitos políticos, jornalistas e fazedores de opinião (este espaço incluído) têm alertado para a débil saúde, ou mesmo o estertor, das nossas sociedades livres, abertas e democráticas. Depois dos últimos desenvolvimentos, no entanto, é com esperança que digo: as notícias da morte da democracia são bastante exageradas.

Há três semanas, o Tribunal Superior Eleitoral no Brasil declarou o protofascista Jair Bolsonaro como inelegível para cargos públicos até 2030 devido a “mentiras atrozes”. Os magistrados consideraram que o ex-presidente abusou do seu poder político e usou indevidamente os media para lançar suspeitas sem qualquer fundamento sobre as eleições em que foi derrotado e o próprio sistema eleitoral.

Ainda não é o julgamento devido a Bolsonaro - esse será pelo genocídio sobre as comunidades indígenas praticado durante a pandemia da covid. Mas é, certamente, uma pedra sobre um capítulo particularmente chocante da História recente do grande país sul-americano, durante quatro longos anos governado pela extrema-direita e pelos grupúsculos que ali lhe são associados - fazendeiros destruidores da Amazónia, evangélicos, saudosistas da ditadura militar…

Enquanto isso, o Bolsonaro original - Donald Trump - vai sendo investigado e constituído arguido em diferentes casos de corrupção, obstrução à justiça e incitamento a traição. Apesar de nominalmente candidato, as suas hipóteses de voltar a sentar-se na Casa Branca são pouco acima de nulas.

Já este domingo, a derrota mais saborosa: a prestação pífia do Vox, em Espanha. A direita popular espanhola pensava que o poder lhe ia cair no colo, bastando para isso fingir que uma aliança com a extrema-direita não é mais que uma manobra eleitoral como qualquer outra. O Vox é racista, machista, caceteiro, demagogo e irresponsável: por outras palavras, um partido neofascista comum, desenhado para capitalizar o voto de protesto de quem não concorda com nada e desconfia de tudo. A coligação PP-Vox já existe em 140 regiões e municípios de Espanha.

Os eleitores espanhóis disseram "não sei para onde vou, mas sei que não vou por aí"

Mas os eleitores rejeitaram categoricamente a ideia de, 48 anos depois da morte de Franco, voltar a instalar no poder nacional os saudosistas do mesmo Franco, ou as suas ideias reaccionárias e negacionistas - muito giras para as guerras culturais mas claramente incapazes de criar políticas para melhorar a vida das pessoas. Citando José Régio, as eleições espanholas são uma espécie de declaração de um país dividido: “não sei para onde vou, mas sei que não vou por aí” - quando o “aí” é um claro retrocesso.

A ingerência russa continua a ameaçar a prosperidade europeia, a emergência climática passou a preocupação diária: ou seja, os eleitores já não são tão fáceis de iludir com promessas simplórias. Depois dos ganhos nas eleições suecas e finlandesas, talvez com alguns fogachos nas futuras eleições polacas ou neerlandesas, a verdade é que o auge da extrema-direita já passou. Como gritavam as forças republicanas do governo legítimo de Espanha aos golpistas da extrema-direita liderados por Franco, “¡No pasarán!”. E desta vez não passaram mesmo.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)