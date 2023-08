Musk quer eliminar a possibilidade de bloquear mensagens no X (antigo Twitter)

O bilionário Elon Musk anunciou que pretende eliminar uma função do X (antigo Twitter) que permite bloquear as mensagens de determinadas contas.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

"O bloqueio vai ser removido como uma função, exceto para DMs", disse Elon Musk na sexta-feira, referindo-se às "mensagens directas" entre os utilizadores desta rede social. Esta função foi concebida para restringir as trocas de mensagens entre determinadas contas na plataforma.

Elon Musk, que comprou o Twitter, rebaptizado X, em outubro por 44 mil milhões de dólares, sempre justificou as alterações introduzidas na plataforma com a sua vontade de favorecer a máxima liberdade de expressão.

Ler mais:

O adeus ao pássaro. Nome e logótipo do Twitter podem mudar

Desde que o bilionário americano assumiu o controlo, a rede social, que é utilizada em todo o mundo por personalidades de todos os quadrantes, viu as suas receitas publicitárias caírem a pique, em parte devido a este encorajamento de todas as formas de expressão, incluindo o discurso de ódio, e ao regresso de contas de utilizadores extremistas.

De acordo com o Center for Countering Digital Hate (CCDH), as mensagens de ódio estão novamente a florescer na plataforma, facto negado pela X, que apresentou uma queixa contra o CCDH.

Em dezembro, Elon Musk reabriu a conta do antigo Presidente Donald Trump, que tinha sido banido da plataforma no início de 2021 pelo seu papel no ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro do mesmo ano, por um grupo dos seus apoiantes que contestava o resultado das eleições presidenciais de 2020, em que Joe Biden ganhou.

A X também reabriu a conta do rapper americano Kanye West oito meses depois de ter sido suspensa, de acordo com a imprensa americana. No outono passado, Kanye West, cujo nome artístico é Ye, publicou uma imagem que mostrava uma suástica entrelaçada com uma estrela de David, e Elon Musk decidiu suspender a sua conta.