Mulher suspeita de matar ex-sogros com cogumelos venenosos

O caso de envenenamento de uma família durante um almoço caseiro continua a chocar a Austrália, ao mesmo tempo que se descobrem novos factos.

Com um enredo que podia ser um guião de Hollywood, a história começou quando Erin Patterson, 48 anos, convidou os ex-sogros, Gail e Don Patterson, mais dois familiares (Heather, irmã de Gail, e o marido, Ian), para almoçar na sua casa, a 30 de julho. A morada fica a cerca de 100 quilómetros de Melbourne.

Tudo correu bem durante o jantar mas na mesma noite os convidados começaram a sentir-se mal e foram todos internados no dia seguinte. Aos primeiros dias de agosto morreram três (Gail, Don e Heather). Apenas Ian continua vivo, mas internado em estado crítico e a precisar de um transplante de fígado.

Uma investigação complexa

As autoridades confirmaram que os óbitos foram causados pela presença de um cogumelo altamente venenoso (Amanita Phalloides), mas falta provar se foi intencional ou um infeliz acidente. "É uma investigação complexa", afirmou o inspetor responsável pelo caso, Dean Thomas, em conferência de imprensa.

A anfitriã tornou-se a principal suspeita, já que foi a cozinheira do repasto e foram encontrados objetos com possível ligação ao caso nas buscas realizadas em sua casa (um desidratador de alimentos, segundo a imprensa australiana).

Erin nega todas as acusações e diz-se "destroçada" por perder "as melhores pessoas" com quem se cruzou. "Não posso acreditar que isto tenha acontecido e lamento imenso que eles tenham perdido a vida. Eu não fiz nada, amava-os e estou devastada por terem morrido." No entanto, não revela se comeu da mesma receita e sabe-se que as crianças tiveram um menu diferente.

Ex-marido envenenado?

Um novo elemento da história surgiu quando o ex-marido de Erin e filho de Gail e Don, Simon Patterson, revelou que no ano passado passou por uma experiência semelhante.

Apesar de Simon ainda não ter falado ainda sobre os contornos da perda dos pais, disse, na altura, através das redes sociais, que esteve internado 16 dias em coma induzido, devido a uma "toxina". Terá sido submetido a três operações emergência, nomeadamente no intestino delgado.

Não foram revelados mais detalhes sobre o caso que continua a ser investigado pelas autoridades australianas.