Mulher rouba 43 mil euros a idosa de 77 anos

Uma mulher de 77 anos foi enganada com uma chamada repentina e ficou sem 43.000 euros em Sankt Ingbert, cidade alemã a cerca de uma hora do Luxemburgo. A burla aconteceu quando a idosa recebeu um telefonema de uma mulher desconhecida no seu telefone fixo na quinta-feira, revelaram as autoridades.

A pessoa que ligou identificou-se como uma agente da polícia e afirmou que a filha da idosa tinha causado um acidente que originou a morte de duas pessoas. Para evitar a suposta detenção da filha, a mulher teria que pagar mais de 60.000 euros em dinheiro.

Então, a idosa levantou quase 43.000 euros de duas contas bancárias diferentes, que depois entregou a uma mulher desconhecida num parque de estacionamento atrás do edifício da câmara. A polícia está à procura de testemunhas que possam providenciar informações sobre a suspeita.

Este tipo de casos têm sido igualmente registados no Luxemburgo. Em junho, a polícia grã-ducal voltou a alertar para um esquema semelhante a este.

As autoridades luxemburguesas lembram regularmente que procedimentos semelhantes envolvendo eventuais fianças não são usados no Luxemburgo. Além disso, a polícia ou outras entidades não pedem aos cidadãos que entreguem dinheiro ou bens de valor ao telefone.